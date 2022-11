Jeff Bezos fera don de la majeure partie de sa fortune à des œuvres caritatives, du moins l’a-t-il dit

Lors d’une interview avec CNN, avec son partenaire, le fondateur d’Amazon a déclaré que son héritage sera utilisé pour lutter contre le changement climatique.

Un héritage pour sauver la planète. Le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, a révélé lors d’une interview à CNN qu’il souhaitait faire don de sa valeur nette de 124 milliards de dollars pour lutter contre le changement climatique. Il a également expliqué qu’avec cette décision, il veut soutenir ceux qui sont capables « d’unir l’humanité face aux profondes divisions sociales et politiques ».

C’est la première fois que Bezos déclare publiquement sa volonté de léguer sa fortune à des œuvres caritatives. Il n’avait jamais fait de déclarations ou de promesses officielles, et en fait, il avait été critiqué pour ne pas avoir signé le Giving Pledge, une promesse faite par des célébrités et des personnes fortunées qui décident de faire don de la plupart de leurs actifs à des œuvres caritatives. Ceux qui ne sont pas encore clairs sont les moments et les modalités de donation du patrimoine.

Déclaration de Jeff Bezos

Jeff Bezos a rencontré samedi la journaliste de CNN, Chloe Melas, chez lui à Whashington, avec sa partenaire, Lauren Sánchez. Le couple a expliqué qu’ils « construisent l’opportunité de léguer cet argent. » Interrogé directement par CNN s’il a l’intention de faire don de sa fortune, Bezos a répondu: « Oui, je le fais. » Il a ensuite ajouté: « Je me sens juste honoré de pouvoir faire partie de ceux qui aident ce monde. « L’unité, a déclaré Bezos, est un élément clé dans la lutte contre le changement climatique et » souvent, les politiciens et les médias sociaux provoquent la division « .

Comment les actifs seront-ils répartis ?

Il ne sera pas facile de comprendre comment répartir la fortune substantielle de Bezos. Le fondateur d’Amazon n’a pas indiqué de pourcentages ni de détails sur la façon de diviser son héritage. Pour l’heure, il a engagé 10 milliards de dollars sur 10 ans, soit environ 8% de sa fortune actuelle, au Bezos Earth Fund, dont Sánchez, son associé, est co-président. Parmi les priorités de la fondation figurent la réduction de l’empreinte carbone du béton et de l’acier de construction, la création de technologies avancées de données et de cartographie pour surveiller les émissions de carbone et la construction de puits naturels à base de carbone à grande échelle. Amazon fait partie des plus de 300 entreprises qui se sont engagées à réduire leur empreinte carbone d’ici 2040 conformément aux principes de l’Accord de Paris sur le climat. Même si en 2021 l’empreinte écologique d’Amazon a augmenté de 18% suite à la montée en puissance du marché du e-commerce pendant la pandémie.

La stratégie du fondateur d’Amazon

« Le plus difficile est de trouver comment faire un don tout en tirant parti », a-t-il déclaré, laissant entendre que même s’il donne ses milliards, il essaie toujours de maximiser son profit. « Ce n’est pas facile. Construire Amazon n’a pas été facile. Cela a demandé beaucoup de travail acharné, un groupe de coéquipiers très compétents et infatigables. Je trouve que Lauren fait la même chose, la philanthropie est très similaire. » « Il y a tellement de façons de faire un don qui s’avèrent inefficaces », a-t-il ajouté. « Il faut donc bien réfléchir et avoir des gens brillants dans l’équipe. »