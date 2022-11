Données analytiques d’Apple envoyées depuis des iPhones avec ou sans consentement ; recours collectif déposé

Un chercheur en sécurité a découvert que les données d’analyse d’Apple sont collectées et envoyées à partir d’iPhones, que les utilisateurs y aient consenti ou non lors du processus de configuration. La quantité de données recueillies a été décrite par le chercheur comme « choquante ».

Un recours collectif a maintenant été déposé, qui dit que les promesses de confidentialité d’Apple sont « complètement illusoires »…

La découverte a été faite par le développeur et chercheur en sécurité Tommy Mysk, qui avait précédemment découvert que de nombreuses applications Apple contournaient les connexions VPN lors de l’envoi de données à Apple.

Il a effectué ses propres tests, en examinant les adresses IP auxquelles on accédait lorsqu’un VPN était actif, et a constaté que de nombreuses applications Apple standard ignoraient le tunnel VPN et communiquaient directement avec les serveurs Apple.

Cela indique que toutes les données envoyées vers et depuis ces serveurs risquent d’être espionnées par des FAI ou des pirates opérant des attaques de type « man-in-the-middle », en utilisant de faux points d’accès Wi-Fi faciles à créer.