Asensio et Morata s’affrontent jusqu’à la limite en demi-finale du I Immersive Solidarity Football Tournament BeFootball

Le I Immersive Soccer Tournament promu par BeFootball met déjà les pieds dans la finale tant attendue. Jusqu’à ce que ce moment arrive aujourd’hui, 14 novembre à 21h00 sur le compte Instagram officiel de l’entreprise, les demi-finales nous ont laissé deux duels à égaler. Le premier mettait en vedette Paddy et Marcos Llorente, que vous pouvez voir en cliquant sur ce lien. Le second, en revanche, s’est concentré sur deux joueurs déjà en route pour la Coupe du monde du Qatar : Álvaro Morata et Marco Asensio. Vous retrouverez son duel en réalité virtuelle en tête de cette actualité.

La compétition a réuni des personnalités du sport national autour du jeu vidéo SuperPlayer pour tenter d’atteindre le grand objectif final : atteindre 6 000 euros qu’elles alloueront à la fondation de leur choix parmi les 140 auxquelles collabore le mouvement Common Goal. Si vous avez raté les quarts de finale, cliquez ici pour les voir. Nous vous laissons avec les gagnants (en gras) du tour en cours ci-dessous.

Tous les vainqueurs des demi-finales du I Immersive Football Tournament powered by BeFootball