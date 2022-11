Scavengers annonce la fermeture de son serveur avant même de quitter son accès anticipé

Scavengers, le jeu vidéo de tir d’action avec options PvE et PvP, fermera enfin ses serveurs peu de temps après avoir subi une chute retentissante des joueurs simultanés sur PC via Steam et Epic Games Store. Ainsi, le titre de Midwinter Entertainment, un studio composé de vétérans de l’industrie qui avaient travaillé sur des franchises telles que Halo ou Battlefield, et qui en mai de cette année a été vendu à Improbable Worlds Limited, cessera finalement son activité le 16 décembre 2022. , tout cela avant de sortir de sa phase d’accès anticipé en compatible et sans même apparaître sur consoles, comme prévu au départ.

Scavengers: Chronique d’une mort annoncée

Ainsi, après avoir lancé son accès anticipé sur PC en mai 2021, les responsables de Scavengers espéraient que sa nouvelle IP ferait une brèche chez les joueurs habituels des shooters en ligne. Tout cela à travers un nouveau plan de contenu ambitieux qui nourrirait le jeu de nouveautés continues afin d’encourager la communauté à continuer à parier sur sa proposition, dans le but de lancer la version 1.0 sur PC et consoles à l’avenir. Et ce fut ainsi pendant un an, atteignant un nombre remarquable de joueurs sur Steam.

Cependant, en mai de cette année, Scavengers a changé de mains et est passé au conglomérat Improbable Worlds, une manœuvre qui a finalement fini d’enfoncer le dernier clou dans le cercueil d’un titre qui avait de grandes attentes. Et c’est que du coup les canaux de communication du jeu ont été réduits au silence et les nouveaux contenus et les nouvelles mises à jour ont brillé par leur absence ces derniers mois. En conséquence, les joueurs sont passés d’environ 16 000 joueurs actifs à seulement 30 sur Steam.

Enfin, Scavengers fermera ses serveurs en décembre prochain pour mettre un terme à une aventure qui n’a pas réussi à quitter son stade d’accès anticipé ni à apparaître sur consoles comme F2P. Pour le moment, le jeu peut toujours être téléchargé via Epic Games Store, bien que cette option ait déjà été supprimée de Steam.

Source | Peu probable