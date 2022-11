Télécharger Google Camera 8.6 pour Sony Xperia 1 IV

La gamme de téléphones Xperia 1 est connue pour son appareil photo et le téléphone phare de cette année – Sony Xperia 1 IV n’est pas différent. La quatrième itération de Xperia 1 est livrée avec une configuration d’appareil photo à triple objectif de qualité phare, le modèle de cette année est livré avec un téléobjectif optique innovant aux côtés des capteurs d’appareil photo 12MP améliorés. En termes de logiciel, les téléphones Xperia sont livrés avec l’application d’appareil photo Photography Pro ainsi que l’application d’appareil photo stock riche en fonctionnalités, mais toujours si vous recherchez un mod GCam. Ici, vous pouvez télécharger Google Camera pour Sony Xperia 1 IV.

Caméra Google pour Sony Xperia 1 IV [GCam 8.6]

Sony Xperia 1 IV propose une configuration de caméra à triple objectif et un capteur de caméra 3D ToF à l’arrière. En termes de détails, la configuration comprend un capteur principal SonyIMX 557 12MP 1 / 1,7 ″ et un capteur SonyIMX 563 ultra grand angle 12MP. Alors que le troisième vivaneau est un téléobjectif SonyIMX 650 12MP. L’application appareil photo intégrée est livrée avec un tas de fonctionnalités de photographie, y compris le mode rafale à la mode, que nous avons vu sur le Sony Xperia 1 III de l’année dernière. Il ne fait aucun doute que l’application appareil photo par défaut sur les téléphones Xperia capture de superbes photos, mais si vous recherchez une bonne alternative, vous pouvez installer l’application appareil photo Pixel 7 sur votre téléphone.

Il existe un certain nombre de ports Google Camera disponibles pour les téléphones Android, les développeurs avaient porté le mod GCam du Pixel 7 pour de nombreux téléphones, la dernière version bêta est compatible avec le Xperia 1 IV. Le mod Google Camera est livré avec un certain nombre de fonctionnalités utiles, notamment le mode Astrophotographie, Night Sight, SloMo, Beauty Mode, HDR Enhanced, Lens Blur, PhotoSphere, Playground, RAW support, Google Lens, etc. avec le port GCam 8.4. Voyons maintenant comment télécharger et installer l’application Google Camera sur Sony Xperia 1 IV.

Télécharger Google Camera pour Sony Xperia 1 IV

Sony Xperia 1 IV est un smartphone phare haut de gamme qui prend en charge l’API Camera2. Oui, le téléphone vous permet d’installer facilement l’application GCam sur votre téléphone. Ci-dessous, nous joignons la dernière version du port GCam par BSG – GCam 8.6 et la plus compatible GCam 8.1. Vous pouvez utiliser l’astrophotographie et la vision nocturne dans ces ports.

Les deux ports GCam ne sont pas entièrement compatibles avec le Xperia 1 IV, GCam 8.1 fonctionne bien avec les capteurs arrière, mais le mode caméra avant ne fonctionne pas correctement.

Noter: Avant d’installer la nouvelle application portée par Gcam Mod, assurez-vous de supprimer l’ancienne version (si vous l’avez installée). Ce n’est pas une version stable de Google Camera, il peut donc y avoir quelques bugs.

Si vous voulez de meilleurs résultats, vous pouvez suivre les étapes ci-dessous et ajouter un fichier de configuration.

Paramètres recommandés:

Pour MGC_8.1.101_A9_GV2b_FR.apk

Dans un premier temps, téléchargez ce fichier de configuration à partir des liens ci-dessus sur votre smartphone. Ouvrez maintenant le gestionnaire de fichiers, puis accédez au dossier Téléchargements. Créez un nouveau dossier sous Téléchargements, avec le nom MGC.8.1.101_Configs. Ouvrez le dossier MGC.8.1.101_Configs et collez le fichier de configuration ici. C’est ça.

Maintenant, ouvrez l’appareil photo Google, puis balayez vers le bas pour ouvrir les paramètres, sous Paramètres, appuyez sur Configs, puis chargez le téléchargement du fichier de configuration plus tôt.

Pour GCam 8.6, il n’est pas nécessaire de configurer de nombreux paramètres, mais vous pouvez tout de même jouer avec les paramètres GCam en fonction de vos besoins pour obtenir de meilleurs résultats.

Si vous avez des questions, déposez un commentaire dans la zone de commentaire. Aussi, partagez cet article avec vos amis.

