Comment changer les entrées HDMI sur les téléviseurs Samsung [Guide]

Dans cet article, vous pouvez vérifier comment modifier les entrées HDMI sur votre Samsung Smart TV.

Tous les téléviseurs, qu’il s’agisse d’un téléviseur de base moderne ou d’un téléviseur absolument riche en fonctionnalités, ont une chose en commun : les ports d’entrée HDMI. à l’aide des ports d’entrée HDMI, on peut facilement connecter des appareils au téléviseur tels qu’un décodeur, une clé de diffusion en continu comme un Roku, FireStick, Apple TV, Google Chromecast ou même votre PC. Même vos consoles de jeu utilisent désormais le port HDMI pour afficher le put sur votre téléviseur.

Bien que tout cela soit formidable, cela peut être un casse-tête, en particulier pour les personnes qui achètent leur premier téléviseur Samsung ou un nouveau téléviseur intelligent moderne en général pour régler et accéder aux paramètres HDMI. Dans ce guide, nous vous montrerons les différentes étapes que vous pouvez suivre pour changer l’entrée HDMI sur différents modèles de téléviseurs Samsung.

Comment changer la source d’entrée HDMI sur un téléviseur Samsung

Avant d’aborder les étapes nécessaires pour modifier l’entrée HDMI sur votre téléviseur Samsung, assurez-vous que votre appareil est branché sur le téléviseur via les ports d’entrée HDMI. La plupart de ces ports d’entrée HDMI seront présents sur le panneau arrière de votre téléviseur. Ainsi, une fois que vous avez branché l’appareil au téléviseur via le port HDMI, vous pouvez suivre les étapes que nous avons mentionnées ci-dessous.

Modèles de téléviseurs Samsung – 2015 et antérieurs

Si vous êtes propriétaire d’un téléviseur Samsung fabriqué en 2015 ou avant, vous pouvez suivre ces étapes pour régler l’entrée HDMI.

Allumez votre téléviseur Samsung et saisissez la télécommande du téléviseur. Sur votre télécommande, localisez le bouton Source. Maintenant, appuyez sur le bouton Source pour basculer entre les différentes sources d’entrée disponibles sur votre téléviseur. Arrêtez d’appuyer sur le bouton une fois que vous avez atteint la bonne source d’entrée HDMI pour l’appareil particulier que vous souhaitez connecter à votre téléviseur.

Modèles de téléviseurs Samsung – 2016 et plus récents

Si vous utilisez les nouveaux modèles de téléviseurs Samsung sortis en 2016 et plus récents, vous pouvez suivre ces étapes.

Saisissez la télécommande du téléviseur pour votre téléviseur Samsung et appuyez sur le bouton Accueil. Le Smart Hub devrait maintenant être lancé sur votre téléviseur. Naviguez dans le menu et sélectionnez l’option Source. À partir de là, vous pouvez choisir l’entrée source en sélectionnant la bonne source d’entrée HDMI. Outre l’entrée HDMI, vous pouvez également sélectionner des appareils connectés au téléviseur via d’autres sources d’entrée.

En plus d’utiliser simplement la source d’entrée HDMI en connectant divers appareils, vous pouvez également envoyer la sortie de votre téléviseur vers des home cinémas et des barres de son modernes via le port de sortie HDMI ARC. Vous pouvez lire la suite pour savoir comment accéder aux paramètres HDMI ARC.

Comment activer la sortie HDMI ARC sur un téléviseur Samsung

Pour vous assurer que la sortie audio de vos téléviseurs Samsung est envoyée au home cinéma ou à la barre de son, assurez-vous de connecter les deux appareils l’un à l’autre via les ports HDMI ARC. Une fois que les deux appareils sont allumés et connectés l’un à l’autre, vous pouvez suivre ces étapes, en fonction du modèle de téléviseur et de l’année dont vous disposez.

Modèles de téléviseurs Samsung – 2019 et plus récents

Prenez la télécommande du téléviseur et appuyez sur le bouton Accueil dessus. Maintenant, naviguez et sélectionnez Paramètres à partir du Smart Hub sur votre téléviseur. Choisissez Général. Sélectionnez Gestionnaire de périphériques externes. Maintenant, choisissez Anynet+ (HDMI-CEC) Le son du téléviseur sera désormais envoyé au haut-parleur connecté via le port HDMI ARC.

Modes TV Samsung – 2018 et 2017 (séries T/Q, R/Q, N/Q et M/Q)

Appuyez sur le bouton Accueil pour lancer le menu et sélectionnez l’option Paramètres. En sélectionnant l’option Général, choisissez Gestion des périphériques externes. Enfin, sélectionnez N’importe quel pari puis HDMI CEC.

Modèles de téléviseurs Samsung 2016 (série K)

Appuyez sur le bouton Accueil et sélectionnez Paramètres. Sélectionnez Système suivi de Paramètres experts. Enfin, choisissez Anynet+ (HDMI-CEC)

Modèles de téléviseurs Samsung 2015 et antérieurs (série J)

Appuyez sur le bouton Menu de la télécommande de votre téléviseur Samsung. Sélectionnez Système et enfin Anynet+ (HDMI-CEC)

Comment activer la couleur HDMI UHD sur un téléviseur Samsung

Si vous possédez l’un des nouveaux téléviseurs intelligents de Samsung, vous pouvez désormais activer la couleur HDMI UHD. Bien que les étapes mentionnées ci-dessous concernent les téléviseurs UHD 4K de la série 6. il en sera de même pour la plupart des nouveaux téléviseurs intelligents 4K de Samsung.

Grammez la télécommande de votre téléviseur Samsung et allumez votre téléviseur. Appuyez sur le bouton Accueil de la télécommande pour ouvrir l’écran d’accueil. Naviguez dans le Smart Hub et sélectionnez l’option Paramètres. Maintenant, choisissez Image suivi de Paramètres experts. Faites défiler vers le bas jusqu’à ce que vous voyiez l’option HDMI UHD Color. Sélectionnez la couleur HDMI UHD Choisissez le port d’entrée HDMI sur lequel l’appareil est branché. Maintenant, sélectionnez l’option pour activer la fonction. Vous devrez redémarrer le téléviseur pour que l’option HDMI UHD Color entre en vigueur.

Changer la source d’entrée

Il existe différentes manières de modifier la source d’entrée sur votre téléviseur Samsung. Les méthodes mentionnées ci-dessus fonctionnent parfaitement pour les télécommandes qui ont le bouton Source et le bouton Menu. Il existe cependant une autre méthode que vous pouvez suivre pour changer la source de votre téléviseur Samsung. Tout ce que vous avez à faire est de brancher le câble HDMI dans le port d’entrée HDMI lorsque le téléviseur est allumé. Il passera automatiquement au périphérique d’entrée HDMI qui a été connecté.

Ceci conclut le guide sur la façon dont vous pouvez modifier et régler les entrées HDMI sur un téléviseur Samsung. Nous espérons que ce guide vous aidera à comprendre comment changer l’entrée HDMI sur votre modèle particulier de téléviseur Samsung. Si vous avez des questions ou des requêtes, n’hésitez pas à les laisser sur nos réseaux sociaux.

