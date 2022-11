La célébration du 50e anniversaire d’Atari donne aux joueurs une leçon pratique sur l’histoire du jeu vidéo

Très attendu : L’Atari 2600 a été ma première exposition aux jeux vidéo au début des années 1980. Cela a alimenté mon engouement pour le jeu, un passe-temps que j’aime toujours aujourd’hui. Plus important encore, cela a enflammé mon amour de toute une vie pour les technologies émergentes. Maintenant, grâce à la sortie récente d’Atari Atari 50, les autres passionnés du monde entier ont la possibilité de revisiter les jeux et les plates-formes qui ont ouvert la voie aux plus grands titres d’aujourd’hui.

Annoncée plus tôt cette année, la sortie de la célébration du 50e anniversaire d’Atari, connue sous le nom de Atari 50, a été officiellement lancé vendredi sur la plupart des principales plates-formes de console et PC. La collection offre aux utilisateurs une combinaison de jeux anciens, nouveaux et réinventés, ainsi que des chronologies interactives et des informations mettant en évidence l’histoire d’Atari et ses contributions au jeu d’aujourd’hui.

La collection, développée par Digital Eclipse, est bien plus qu’une simple liste des titres les plus populaires d’Atari. Il s’agit d’une visite guidée interactive à travers l’histoire qui relate le parcours d’Atari depuis ses débuts dans les jeux d’arcade en 1972 et met en lumière certaines des contributions les plus importantes de l’entreprise aux systèmes de jeux vidéo et de divertissement à domicile.

Toute l’expérience Atari 50 s’articule autour de chronologies détaillées et interactives qui combinent plus de 90 jeux en vedette avec des informations, des interviews et des anecdotes conçues pour créer une expérience interactive unique. Ces chronologies permettent aux utilisateurs de découvrir les réalisations d’Atari sur plusieurs générations de plates-formes de jeu, notamment les Atari 2600, 5200, 7800, Lynx et Jaguar.

La collection est le rêve d’un joueur rétro, donnant accès à des titres de console populaires, notamment Asteroids, Outlaw, les trois titres SwordQuest et Yars’ Revenge. Il comprend également des jeux rares des dernières plates-formes Jaguar et Lynx d’Atari.

En plus de la liste impressionnante des plus grands succès d’Atari, le package comprend également plusieurs titres réinventés et modernisés de l’équipe de Digital Eclipse. Les titres incluent Haunted Houses, VCTR-SCTR, Quadratank, Yars’ Revenge Enhanced, Neo Breakout et SwordQuest: Airworld.

La sortie du 50e anniversaire d’Activision et Digital Eclipse a placé la barre haute pour toutes les compilations de jeux rétro qui suivent ses traces. La combinaison d’interviews, d’informations, d’œuvres d’art et de signification historique pour chaque titre offre une expérience beaucoup plus enrichissante que la simple sélection d’un jeu et le démarrage.

Les joueurs, les passionnés de rétro et les passionnés d’histoire du jeu qui souhaitent faire l’expérience de la visite peuvent trouver l’Atari 50 disponible sur Steam, PlayStation, Nintendo et Xbox.