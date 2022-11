FIFA 23 tente de prédire correctement le vainqueur de la Coupe du monde pour la quatrième fois consécutive

Tourné vers l’avenir : La Coupe du monde est le plus grand tournoi de football (ou soccer), organisé tous les quatre ans dans différents pays. L’événement attire des milliards de téléspectateurs enracinés dans leur pays pour, espérons-le, hisser le trophée. Pendant ce temps, d’autres peuvent tenter de prédire quelle équipe gagnera, notamment en utilisant le plus grand jeu vidéo de football disponible.

Electronic Arts (EA) produit des jeux sous la marque FIFA depuis 26 ans, permettant aux joueurs d’opposer leurs équipes préférées les unes aux autres ou même de simuler leurs propres tournois similaires à une Coupe du monde. Tous les quatre (ou, dans ce cas précis, cinq) ans, EA publie une mise à jour pour son dernier jeu FIFA, en ajoutant une tranche de coupe du monde précise dans le temps.

Depuis 2006, EA a réalisé une simulation en jeu de la prochaine Coupe du monde, tentant de prédire le résultat de l’ensemble du tournoi. Ils ont actuellement un record de prédiction de 3-1, devinant correctement l’Espagne, l’Allemagne et la France pour les trois derniers championnats. EA a également choisi la République tchèque pour gagner en 2006 ; cependant, l’équipe n’a pas quitté la phase de groupes.

EA prédit que l’Argentine remportera la Coupe du monde 2022, remportant le trophée en remportant un « match à un point » contre le Brésil en finale. Malheureusement, EA ne précise pas le score, bien qu’il soit souligné que le but gagnant a été marqué par nul autre que Lionel Messi. L’équipe nationale de France a terminé à la troisième place, bien que son adversaire « éliminatoire pour la troisième place » n’ait pas été mentionné.

La simulation s’attend également à ce que Messi remporte à la fois le prix Golden Boot (joueur avec le plus de buts) et le prix Golden Ball (meilleur joueur au classement général).

Il y avait une égalité à quatre pour le prix Golden Glove (meilleur gardien de but) entre Rui Patrício (Portugal), Alisson (Brésil), Dominik Livaković (Croatie) et Emiliano Martínez (Argentine). Le bris d’égalité revient au joueur dont l’équipe a le plus avancé ; ainsi, Martínez a reçu le prix en raison de la victoire de l’Argentine à la Coupe du monde.

Les fans de l’équipe nationale des États-Unis ont également une raison de se réjouir, car la prédiction d’EA prévoit que les États-Unis se qualifieront pour les quarts de finale. L’équipe nationale des États-Unis n’a pas avancé aussi loin dans la Coupe du monde depuis 2002, et après la performance dévastatrice des qualifications de 2018, les fans américains seront prêts à accepter n’importe quelle once de succès.

Dans l’ensemble, si vous souhaitez simuler votre propre déroulement de la Coupe du monde 2022, le mode a été ajouté dans une récente mise à jour du 9 novembre. Si vous êtes un joueur inconditionnel de la FIFA Ultimate Team (FUT), prédire la Coupe du monde via EA Le prédicteur peut également vous rapporter de nouvelles cartes pour le mode FUT.

Les matches de la phase de groupes de la Coupe du monde commencent le 20 novembre et le championnat se déroule jusqu’au 18 décembre.