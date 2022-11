La bêta ouverte d’Android 13 est désormais disponible pour Realme 9 Pro et 9 Pro+ 5G

Le mois dernier, Realme a initialement commencé à tester Android 13 sur deux de ses téléphones de série de numéros – Realme 9 Pro 5G et Realme 9 Pro + 5G. Initialement, la mise à jour est disponible pour sélectionner des utilisateurs via le programme bêta fermé. Aujourd’hui, la société a étendu la disponibilité de la nouvelle mise à niveau Android 13 à davantage d’utilisateurs avec un programme bêta ouvert. Si vous possédez un Realme 9 Pro ou 9 Pro + 5G, vous pouvez désormais rejoindre le programme bêta ouvert pour essayer les nouvelles fonctionnalités disponibles sur le dernier skin Realme UI 4.0 basé sur Android 13 de la société, lisez la suite pour en savoir plus.

L’une des meilleures choses à propos des mises à jour de Realme est qu’elles ont été officiellement confirmées sur le forum communautaire de l’entreprise avec toutes les conditions préalables et d’autres détails. Cette fois, le conseils de publication sur le forum que la nouvelle version soit mise en ligne pour les utilisateurs de Realme 9 Pro fonctionnant sur l’une de ces versions – RMX3471_11_A.42, RMX3471_11_A.43, RMX3471_11_A.44, RMX3471_11_A.45. Si vous possédez le Realme 9 Pro + 5G, votre smartphone doit fonctionner sur n’importe lequel de ces builds – RMX3392_11.A.12, RMX3392_11.A.13, RMX3392_11.A.14. Si votre téléphone fonctionne sur l’ancienne version, vous pouvez facilement le mettre à niveau vers le nouveau logiciel.

Les deux téléphones sont sortis avec Realme UI 3.0 et Android 12 et sont tous prêts à recevoir la première mise à jour logicielle majeure. Évidemment, la version stable sera publiée dans les prochains jours, mais si vous êtes pressé et que vous souhaitez essayer les nouvelles fonctionnalités, vous pouvez maintenant mettre à niveau votre téléphone vers la version bêta ouverte. Si vous envisagez de mettre à jour vers la version bêta ouverte, assurez-vous de disposer de suffisamment de données pour télécharger la mise à jour. Comme il s’agit d’une mise à niveau majeure, elle nécessite un gros volume de données pour le téléchargement.

Passons maintenant aux changements, puis cette fois Realme n’a rien mentionné de nouveau dans son message sur le forum. Realme pousse la nouvelle mise à niveau Android 13 sur ses téléphones avec ces fonctionnalités – nouveaux éléments de conception aquamorphiques, plus de nouvelles palettes de couleurs, nouveau Quantum Engine 4.0, police optimisée pour une meilleure lisibilité, conception de widget optimisée, grands dossiers pour l’écran d’accueil, nouveaux outils d’édition pour la capture d’écran, la prise en charge de Bitmoji pour AOD, l’amélioration de Hyperboost GPA 4.0 pour les jeux, et plus encore.

Maintenant, si vous possédez le Realme 9 Pro ou 9 Pro + 5G et que vous souhaitez mettre à jour la version bêta ouverte d’Android 13, accédez à la mise à jour logicielle dans les paramètres et appuyez sur l’icône d’engrenage dans le coin supérieur droit, puis sélectionnez Version d’essai, choisissez ouvrez la version bêta et entrez les détails requis.

Assurez-vous d’effectuer une sauvegarde des données importantes avant de mettre à jour votre appareil avec le nouveau logiciel. Chargez également votre appareil à au moins 50 %. Vous pouvez également revenir à la version stable d’Android 12 à l’avenir si vous le souhaitez, les étapes sont répertoriées sur Message du forum de la communauté de Realme.

Articles Liés: