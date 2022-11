A Florence, un organe donné par une personne de plus de cent ans a été transplanté: première fois au monde

Le foie d’une femme décédée à 100 ans a été transplanté avec succès à Florence. C’était la première greffe de l’histoire d’un donneur de plus de cent ans.

Pour la première fois dans l’histoire de la médecine, la greffe d’un organe donné par une personne de plus de cent ans a été réalisée. Plus précisément, le foie d’une femme a été transplanté qui a perdu la vie à exactement 100 ans, 10 mois et 1 jour. Les organes donnés par des personnes de plus de quatre-vingts ans sont utilisés régulièrement – un peu moins de 200 ont été transplantés en France en 2021 – mais jamais auparavant l’utilisation d’organes donnés par des personnes âgées d’au moins 100 ans n’a été atteinte. Tout au plus, les dons de cornées et autres tissus de plus de 100 ans ont été enregistrés, comme l’a précisé le directeur du Centre national de transplantation Massimo Cardillo, mais pas d’organes solides comme le foie ou les reins.

L’intervention révolutionnaire a été réalisée début novembre à l’hôpital San Giovanni di Dio de Florence et, comme l’a rapporté un communiqué de presse du Centre national de transplantation de l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), a été couronnée de succès. Le patient receveur est en effet « en bon état ». L’approbation de l’opération pionnière a été donnée par le Centre régional de transplantation de Toscane et le Centre national de transplantation, après que l’organe a été jugé apte à la transplantation. Une personne qui était sur liste d’attente à Pise l’a reçu. Pour protéger leur vie privée, ni le sexe ni l’âge n’ont été divulgués ; tout ce que nous savons, c’est qu’elle va bien après l’opération.

« Cette greffe a été réalisée après avoir mis en place toutes les procédures nécessaires pour assurer une sécurité maximale du receveur, à toutes les étapes du processus de soins pré et post-greffe assurés par toutes nos structures impliquées », a déclaré le professeur Paolo De Simone, directeur de la Unité opératoire de chirurgie du foie et de transplantation hépatique de l’hôpital universitaire de Pise. «Après une évaluation minutieuse des caractéristiques cliniques du donneur – a ajouté le médecin – une vérification histologique de la qualité de l’organe a été effectuée, en utilisant également une perfusion hypothermique ex situ pour protéger le foie de toute complication post-transplantation. L’opération a réussi et le patient est en bon état. La procédure représente l’aboutissement d’années de travail clinique multidisciplinaire et d’étude sur l’utilisation de donneurs âgés, sur lesquels le Centre de Transplantation de Pise et la Région Toscane ont investi des ressources et une planification « .

Pour rendre encore plus significatif le résultat obtenu par l’équipe de l’hôpital toscan, le fait qu’en quelques heures « notre premier don contrôlé d’organes multiples à cœur immobile » a été réalisé, ont expliqué les docteurs Daniele Cultrera et Alessandro Pacini, respectivement coordinateur du Organisation toscane de transplantation à San Giovanni di Dio et responsable des dons d’organes et du réseau hospitalier de transplantation Ausl Toscana centro. « Ce n’est qu’avec une organisation parfaite, ainsi qu’avec autant de professionnalisme et de dévouement de la part des nombreux professionnels impliqués que des résultats aussi brillants peuvent être obtenus », ont commenté les deux spécialistes, saluant l’abnégation de nombreux collègues dont des médecins et des des infirmières qui ont également travaillé à tour de rôle pour effectuer des interventions complexes et délicates.

Le Centre national de transplantation a précisé qu’environ 50% des donneurs d’organes en France en 2021 avaient plus de 65 ans, alors que la moyenne s’élève à 60,4 ans (il y a 20 ans, c’était 52 ans). Les plus de 80 donateurs, 188, représentaient 13,6% du total, tandis que près de 500 étaient âgés de 65 à 79 ans. Beaucoup pensent qu’après un certain âge, ils ne peuvent pas donner leurs organes – et donc sauver des vies -, donc à mesure que les années avancent, l’absence de consentement au don augmente également. Au total, 3 778 greffes ont été réalisées dans notre pays en 2021, soit environ 10 % de plus que l’année précédente. La grande majorité des dons concernait des patients décédés et le don d’organe qui avait le plus augmenté était le foie, avec 1 376 greffes, soit près de 4 par jour pendant une année consécutive. L’augmentation par rapport à l’année précédente était de 14,5 %. Augmentations significatives également pour les greffes de pancréas. Une croissance a également été enregistrée pour les transplantations rénales (les plus nombreuses jamais enregistrées) et cardiaques, tandis que les transplantations pulmonaires sont restées stables.

Le record de la donatrice centenaire a dépassé le précédent (et tout frais) record d’une femme décédée d’une hémorragie cérébrale à 97 ans, 6 mois et 29 jours ; dans ce cas également, le foie a été donné, qui a été transplanté avec succès à Fabriano chez un patient sur liste d’attente. L’opération a eu lieu le 31 octobre.