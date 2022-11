Motorola déploie la mise à jour Android 12 pour Moto G Power (2022)

Il y a quelques jours à peine, Motorola a publié la mise à jour Android 12 pour le Moto G Pure (2021). Maintenant, l’OEM américain de smartphones a commencé à pousser la mise à niveau d’Android 12 vers le Moto G Power (2022). La mise à niveau est mise en ligne pour les variantes verrouillées et déverrouillées par l’opérateur. Si vous possédez Moto G Power (2022), vous pouvez installer la nouvelle mise à jour sur votre téléphone. Puisqu’il s’agit d’une mise à jour majeure, elle apporte une grande liste de nouvelles fonctionnalités et de modifications, lisez la suite pour connaître tous les détails sur la mise à jour Moto G Power (2022) Android 12.

Motorola plante la mise à jour Android 12 sur le G Power (2022) avec le numéro de version logicielle S3RQ32.20-42-10. Tout comme les autres mises à jour logicielles majeures, celle-ci nécessite une grande quantité de données pour le téléchargement, celle-ci pèse environ 1,55 Go. Depuis la sortie du Moto G Power (2022) avec Android 11, il s’agit de la première grosse mise à jour pour le smartphone.

Motorola a pris trop de temps pour apporter une mise à niveau majeure au smartphone, mais mieux vaut tard que jamais, n’est-ce pas ? La mise à jour est déjà disponible pour certains utilisateurs, voici une capture d’écran partagée par un utilisateur de Reddit (@sanick9710). En dehors de cela, Verizon a également confirmé le déploiement d’Android 12 pour Moto G Power (2022). La mise à jour augmentera le correctif de sécurité mensuel jusqu’en août 2022.

En parlant des fonctionnalités et des modifications, le Moto G Power (2022) reçoit une nouvelle mise à jour avec des fonctionnalités telles que Material You, un panneau de notification mis à jour, de nouveaux widgets et un ensemble de fonctionnalités de sécurité et de confidentialité. En dehors de cela, la mise à jour comprend une multitude d’options de personnalisation telles que le style de police, la taille, les couleurs, les formes d’icônes, les mises en page, les fonds d’écran, etc. dans le menu de l’écran d’accueil.

Maintenant, si vous possédez un Moto G Power (2022) et que vous souhaitez mettre à jour votre téléphone avec le dernier Android 12, accédez à Paramètres> À propos du téléphone> Mises à jour du système, maintenant s’il y a une nouvelle mise à jour, sélectionnez Oui je suis dedans pour commencer à télécharger le logiciel, une fois téléchargé, appuyez sur Installer maintenant.

Si la mise à jour n’est pas disponible, vous pouvez attendre quelques jours ou la mettre à jour manuellement. Avant de mettre à jour votre téléphone, assurez-vous de le charger à au moins 50 % et faites également une sauvegarde des données importantes.

Articles Liés: