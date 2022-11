Les sandales d’occasion de Steve Jobs sont mises aux enchères : elles peuvent monter jusqu’à 80 000 dollars

Comme l’explique la maison de vente aux enchères Julien’s Auctions, les Birkenstocks seraient portées à des moments charnières de l’histoire d’Apple.

Ce n’est pas nouveau : tout ce que Steve Jobs a touché est devenu une relique suivie de quatre zéros, sinon plus. Pensez à l’emblématique next cub noir, à la montre-bracelet Seiko ou à la carte de visite froissée vendue 10 050 $. Demain, vendredi 11, ses sandales Birkenstock seront mises aux enchères.

Pour être précis, ce sont des Arizona en daim marron portés entre les années 70 et 80 lors de sa phase stylistique d’inspiration New Age. Selon la maison de vente aux enchères Julien’s Auctions, ils pourraient atteindre 80 000 dollars. L’enchérisseur gagnant recevra également un NFT gratuit des sandales.

Comment les sandales de Steve Jobs ont été trouvées

La description sur le site Web de Julien’s Auctions se lit comme suit : « Les sandales ont été exposées dans de nombreux endroits, y compris, mais sans s’y limiter, le Salone del Mobile à Milan, en Italie, en 2017, le siège social de Birkenstock à Rahms, en Allemagne en 2017, le premier Magasin Birkenstock aux États-Unis à SoHo, New York, IMM Koln, un salon du meuble à Cologne, en Allemagne, Zeit Event Berlin pour le magazine Die Zeit en 2018, et plus récemment le Musée d’histoire du Wurtemberg à Stuttgart, en Allemagne.

Selon les experts, Jobs aurait porté des sandales à certains moments cruciaux de l’histoire d’Apple, par exemple lors du développement des premiers ordinateurs dans le légendaire garage de Los Altos avec son partenaire Steve Wozniak. Ils étaient sur le point d’être jetés, puis Mark Sheff, le cuisinier qui gérait l’une des propriétés de Jobs à Albany, en Californie, dans les années 1980, les a récupérés, ainsi que d’autres souvenirs. « Je les ai sauvés quand Jobs a décidé de les jeter, il a gardé très peu de choses », a expliqué Sheff en 2016.

Le commentaire de Chrisann Brennan

Chrisann Brennan, ancienne partenaire de Steve Jobs et mère de la première fille Lisa Brennan-Jobs, a expliqué dans une interview avec Apple Meets Birkenstock de Vogue que « les sandales faisaient partie de son côté simple. C’était son uniforme. L’avantage d’un uniforme, c’est que vous n’avez pas à vous soucier de quoi porter le matin. » Il a ensuite ajouté: «Il ne fabriquerait ni n’achèterait jamais quoi que ce soit juste pour se démarquer des autres. Il était simplement convaincu de l’intelligence et de la praticité du design et de la commodité de le porter. Et avec les Birkenstocks, il ne se sentait pas comme un homme d’affaires, il avait donc la liberté de penser de manière créative. »