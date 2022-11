Plugable affirme que son adaptateur USB permet jusqu’à quatre moniteurs pour les appareils Apple M1 et M2

Pourquoi c’est important : Apple a fait la promotion de ses processeurs basés sur ARM pour leurs avantages en termes de performances par watt par rapport aux systèmes basés sur x86, avec des tests montrant des résultats positifs. Cependant, les utilisateurs de plusieurs moniteurs sont désavantagés sur tous les modèles Apple Silicon, sauf les plus chers. Plugable dit qu’il a une solution relativement bon marché, bien qu’il admette qu’il y a des mises en garde et qu’aucune critique n’est actuellement disponible.

Le fournisseur d’adaptateurs Plugable a lancé cette semaine son adaptateur USB-C ou USB 3.0 vers Quad HDMI (USBC-768H4), un concentrateur USB qui vise à offrir l’expérience PC à cinq panneaux la plus simple. Il prend en charge Windows 10 et 11 ainsi que macOS Big Sur et versions ultérieures. La société souligne l’utilité de l’adaptateur pour les appareils Apple M1 et M2.

Apple indique que les Mac équipés de processeurs M1 ou M2 ne peuvent utiliser qu’un seul écran externe via une connexion Thunderbolt ou USB 4, tandis qu’un Mac M1 Pro peut se connecter à deux. Les appareils M1 Max et M1 Ultra plus chers en autorisent jusqu’à cinq.

Au lieu de mettre à niveau un système entier pour des centaines de dollars, l’adaptateur de Plugable permet aux utilisateurs d’ajouter quatre moniteurs externes pour 120 $. Comme le hub est tout neuf, les testeurs et les clients n’ont pas encore publié d’test.

Plugable a également rendu l’USBC-768H4 relativement portable et simple à configurer. Il obtient toute l’alimentation requise du PC via une connexion USB 3.0 ou USB-C, il n’a donc pas besoin d’une socket de courant supplémentaire. Les utilisateurs branchent simplement le câble USB sur le PC, puis connectent les moniteurs via quatre ports HDMI.

L’USBC-768H4 contourne les limites d’Apple avec le chipset Silicon Motion et un driver unique au lieu du mode Alt USB-C. Sous Windows, le driver s’installe automatiquement lors de la connexion de l’adaptateur. Les utilisateurs de Mac, cependant, doivent installer manuellement une application distincte.

La principale limitation est que le hub de Plugable limite les écrans connectés à 1080p et 60Hz. Cependant, il est également important que Silicon Motion ne prenne actuellement en charge aucune tâche gourmande en ressources graphiques. Plugable s’attend à ce que les clients l’utilisent uniquement pour des applications de productivité de base telles que Microsoft Office ou Google Docs.

Plus précisément, Silicon Motion est actuellement incompatible avec de nombreuses fonctionnalités d’affichage telles que HDCP, les drivers graphiques de jeu, la rotation de l’affichage, le quart de nuit et l’étalonnage des couleurs. Plugable déconseille également d’utiliser l’adaptateur sur les systèmes Linux et ChromeOS.

L’USBC-768H4 est disponible dès maintenant sur Amazon, Walmart, Newegg et d’autres magasins.