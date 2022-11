Pratique : Ensemble de sécurité vidéo Abode HomeKit [Vidéo]

J’ai toujours eu une situation de maison intelligente «cassé»; J’ai eu des produits qui ne fonctionneraient qu’avec Google Home, d’autres qui étaient des exclusivités Amazon Alexa, et puis vous avez les produits insaisissables compatibles HomeKit.

Au cours de la dernière année, j’ai lentement transféré tous mes produits de maison intelligente pour m’assurer qu’ils sont compatibles avec HomeKit afin que je puisse utiliser l’application Home d’Apple comme hub central. Le dernier ensemble de produits que je recherchais était un système de surveillance vidéo et de sécurité activé par capteur prêt pour HomeKit; c’est là que le pack de sécurité HomeKit d’Abode intervient pour compléter pleinement mon expérience de maison intelligente. Avoir un système de sécurité fiable et de premier ordre conçu pour s’intégrer à HomeKit était exactement ce que je recherchais.

L’histoire et le contexte d’Abode

Abode est connu comme une solution de sécurité domestique intelligente simple mais puissante et le seul système de sécurité domestique complet qui s’intègre à Apple HomeKit. Abode a été lancé à l’origine en tant qu’entreprise de sécurité domestique de bricolage, proposant des appareils connectés de qualité professionnelle à des prix abordables. Aujourd’hui, alors qu’Abode intègre d’autres grandes marques de maisons intelligentes, notamment Alexa, Google Home, Nest, Sonos +, etc., il reste le seul fournisseur de sécurité domestique avec les intégrations HomeKit.

Comment ça fonctionne

Essentiellement, le système de sécurité tout-en-un Iota (passerelle + caméra + capteur) communique avec l’application Home et relaie les messages et les alertes et affiche la vidéo d’autres appareils connectés dans le système de sécurité domestique Abode. L’intégration Abode HomeKit permet aux utilisateurs d’Apple de contrôler la sécurité de leur domicile et leur maison intelligente comme ils le souhaitent sur l’iPhone, l’iPad, l’Apple Watch ou le HomePod, que ce soit en utilisant l’application Abode pour iOS, l’application Apple Home ou la commande vocale via Siri. L’application Abode dédiée est excellente en soi, mais la beauté de celle-ci est qu’elle fonctionne extrêmement bien avec HomeKit d’Apple

Configuration simplifiée

La configuration du hub tout-en-un Iota a été transparente et incroyablement conviviale :

Connectez le système Iota à l’alimentation.

Connectez le système Iota à votre routeur (avec le câble Ethernet inclus).

Téléchargez l’application Abode depuis l’AppStore.

Suivez les instructions de configuration dans l’application.

Une fois que vous avez configuré le système de sécurité Iota, vous pouvez vous déconnecter du câble Ethernet et utiliser une connexion Wi-Fi pour placer la caméra où vous le souhaitez ! (Le câblage du système au routeur n’est nécessaire que pour la configuration initiale.)

Le parfait compagnon HomeKit

Étant donné que le système de sécurité d’Abode est conçu pour fonctionner avec HomeKit d’Apple, tous les avantages d’être un utilisateur HomeKit peuvent désormais être appliqués au système de sécurité d’Abode et aux accessoires correspondants. Par exemple:

Les utilisateurs peuvent consulter le flux en direct de leur caméra sur l’application Home, ainsi qu’organiser et afficher leurs appareils par pièce pour faciliter le suivi de chaque activité.

Les utilisateurs Abode peuvent configurer des automatisations telles que le déclenchement d’actions basées sur une activité qui s’exécute sur certains capteurs Abode comme le capteur de porte. Ainsi, lorsque le capteur se rend compte que vous êtes entré, il allume vos lumières, s’assure que la bonne chanson est en cours de lecture depuis votre HomePod et alerte toute personne dans la maison que vous êtes arrivé via le système d’interphone HomeKit.

Les utilisateurs peuvent créer une automatisation pour désarmer leur alarme Abode Iota, déverrouiller leurs portes et allumer les lumières lorsque la porte du garage s’ouvre. Les appareils intelligents doivent être suffisamment intelligents pour fonctionner ensemble, quelle que soit la marque.

Prix ​​et disponibilité

Le pack Abode HomeKit – qui comprend 4x mini capteurs de porte, 1x clavier, 1x bris de verre acoustique, 1x multi-capteur, 1x capteur de fuite d’eau, 1x porte-clés et 1x mois gratuit de surveillance professionnelle – est actuellement disponible pour tous les lecteurs Netcost-security.fr sur une remise de 40 %, faisant passer le prix de 800 $ à 499 $ ! Abode offre également ce lot à un lecteur chanceux – les détails du cadeau sont ci-dessous.

Détails du cadeau

