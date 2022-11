L’échange FTX s’effondre en envoyant "sismique" ondes de choc dans toute l’industrie de la cryptomonnaie

Aie! L’échange de crypto FTX a subi une implosion presque complète en baisse de 85% aujourd’hui et de 90% depuis le sommet de 25,78 $ de la semaine dernière. L’effondrement fait suite à des allégations selon lesquelles Binance se retirait d’un accord de fusion et à l’ouverture d’une enquête de la FTC sur la mauvaise gestion des demandes de retrait par FTX. Le jeton vaut maintenant moins de 3 $.

Les crypto-monnaies ont continué de chuter mercredi alors que l’échange FTX implose. La plate-forme de négociation du milliardaire crypto Sam Bankman-Fried a connu ce que l’on appelle communément une « ruée bancaire » après que la Federal Trade Commission des États-Unis a annoncé qu’elle avait ouvert une enquête pour savoir si FTX Trading avait illégalement géré les retraits des clients plus tôt dans la semaine.

Une panique bancaire se produit lorsqu’un grand nombre de déposants vont retirer leur argent d’une banque. Cela se produit généralement lorsque les gens pensent que l’institution est sur le point de devenir insolvable. Étant donné que la majeure partie de l’argent d’une banque n’existe que sur papier et ne se trouve pas dans le coffre-fort local, la plupart des déposants qui cherchent à retirer des fonds repartent les mains vides, alimentant davantage la panique.

Dans le cas de Bankman-Fried, la FTC afirme qu’il a prêté des jetons FT (FTT) d’investisseurs à d’autres prêteurs de crypto comme BlockFi et Voyager Digital. Il a également conclu plusieurs accords publicitaires avec des équipes sportives et des athlètes pour promouvoir FTX.

Forbes note que le remaniement a provoqué un effet d’entraînement qui a vu la valeur du Bitcoin chuter de 10% mardi et de 7% mercredi à 17 056 $ – un creux de deux ans. Bitcoin a poursuivi sa chute depuis le plus bas de ce matin et se situe à 16 034,70 $ au moment d’écrire ces lignes, soit plus de 5 000 $ de moins qu’il ne se négociait il y a une semaine.

Avant la peur, l’échange rival Binance aurait été en pourparlers pour fusionner avec FTX, mais s’est retiré de l’accord. En réponse, le PDG de Binance, Changpeng Zhao, souvent appelé simplement CZ, a publié un tweet contenant une note qu’il a envoyée à tous les employés de Binance.

Selon CZ, Binance n’a rien à voir avec la crise de FTX. Il souligne qu’il ne s’agissait pas d’un « plan directeur » pour se retirer de l’accord. La diligence raisonnable est toujours en cours, indiquant que l’accord n’est pas annulé, malgré ce que disent les « sources anonymes » de CoinDesk.

« N’échangez PAS de jetons FT. Si vous avez un sac, vous avez un sac. N’achetez ni ne vendez », a conseillé CK.

Probablement une sage décision étant donné que la version n’a nulle part où aller, mais vers le haut ou vers le bas. Le FTT de Bankman-Fried a chuté de sept pour cent, mercredi. Les jetons se sont maintenus relativement stables la semaine dernière, oscillant autour de 25 $. Au moment de la publication, les jetons sont évalués à 2,50 $, une chute libre de 90 %. Vendre à ce moment serait pratiquement une perte totale à moins que vous n’ayez investi en septembre 2019, alors qu’il se négociait à moins de 2 $.

Les répercussions se sont également fait sentir dans le reste du secteur. Ethereum a glissé de 9% mercredi et est inférieur de 30% à celui d’il y a une semaine. Les actions de Coinbase ont perdu 18% de leur valorisation au cours des deux derniers jours, se rapprochant d’un creux historique.

« Les analystes de Bernstein ont qualifié la baisse de résultat d’un » changement sismique « dans l’industrie », a noté Forbes.