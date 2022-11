Redditor découvre un ordinateur extrêmement rare de 1956 dans le sous-sol de ses grands-parents

En contexte : Au cours des années 1950 et 1960, les ordinateurs étaient presque exclusivement réservés aux entreprises haut de gamme et à l’usage du gouvernement. Très peu de citoyens ordinaires avaient des ordinateurs chez eux à l’époque. Alors imaginez la surprise d’un Redditor lorsqu’il découvre que son grand-père avait l’un des ordinateurs les plus rares juste assis dans un sous-sol.

Quelqu’un a posté une trouvaille extrêmement rare lundi sur le subreddit r/vintagecomputing. L’utilisateur de Reddit « c-wizz » a partagé des photos de deux ordinateurs vintage découverts dans le sous-sol de ses grands-parents. L’un était un PDP-8/e (tête de mât à gauche), mais ce qui a vraiment attiré l’attention de c-wizz et des autres Redditors, c’est le deuxième ordinateur, le LGP-30.

Le LGP-30 a commencé sa production en 1956 et s’est vendu pour environ 47 000 $. Après ajustement pour l’inflation, le LGP-30 coûterait près de 513 000 $ en argent d’aujourd’hui. L’ordinateur était relativement petit pour l’époque, car d’autres ordinateurs du milieu des années 1950 occupaient encore des versions entières. Le LGP-30 n’est en aucun cas « léger », pesant environ 800 livres (363 kilogrammes).

Le LGP-30 n’était pas non plus en reste en ce qui concerne les caractéristiques de l’époque, avec l’ordinateur comprenant 113 tubes à vide, 1 450 diodes semi-conductrices et une mémoire à tambour magnétique. La mémoire était capable de stocker jusqu’à 4 069 mots de 31 bits, ce qui équivaut à environ 15,8 kilo-octets en termes actuels. Les minuscules 15,8 kilo-octets peuvent sembler risibles, mais compte tenu de la capacité de calcul à l’époque, c’était une bonne quantité.

Un autre Redditor a noté que seuls 45 LGP-30 ont été produits, probablement en raison du prix élevé et du manque de demande des consommateurs. L’état de la quasi-totalité des 45 ordinateurs est inconnu, donc en trouver un assis sans rien faire dans un sous-sol est une découverte étonnante.

Selon c-wizz, son grand-père utilisait l’ordinateur pour « des calculs de génie civil dans les années 60 ». Il était probablement l’une des seules personnes en Allemagne à posséder un ordinateur à titre privé. Après tout, c’était avant qu’IBM et Apple ne sortent leurs ordinateurs personnels dans les années 1970.

Malheureusement, c-wizz a confirmé que le LGP-30 n’est pas en état de marche. Il semble être intéressé par la réparation de l’unité, en disant: « J’ai trouvé un musée en Allemagne (d’où je viens) qui a apparemment un LGP-30 en état de marche. Je pense que je vais les contacter. » Nous espérons certainement que c-wizz pourra faire fonctionner à nouveau cet ancien ordinateur.