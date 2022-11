Quoi de neuf dans la mise à jour de suppression de fonctionnalités Windows 11 22H2 Moment 1 ?

Tous les mardis, Microsoft déploie des mises à jour contenant de nouvelles fonctionnalités et des correctifs pour tous les problèmes ou bugs pour tous les utilisateurs, que vous utilisiez Windows 10 ou Windows 11. Étant donné que Windows 11 est un système d’exploitation plus récent, nous examinerons les nouvelles fonctionnalités que nous obtenons. voir dans la mise à jour récemment déployée pour les utilisateurs de Windows 11.

La nouvelle mise à jour récemment déployée pour les utilisateurs de Windows 11 est la mise à jour KB5019980 22H2. Cette mise à jour pèse 350 Mo et est disponible dès maintenant pour tous les utilisateurs exécutant Windows 11 22H2. Vous pouvez consulter les détails du journal des modifications pour la mise à jour en vous rendant ici.

Nouveautés de la mise à jour Windows 11 22H2

Cette nouvelle mise à jour pour les utilisateurs de Windows 11 22H2 est surnommée la mise à jour Moment 1. Il s’agit d’une mise à jour de suppression de fonctionnalités qui a été publiée. Nous pouvons nous attendre à ce que les mises à jour des fonctionnalités de Moment Windows 11 soient déployées à long terme. Voyons maintenant quelques-unes des fonctionnalités importantes qui ont été rendues disponibles avec la mise à jour de la fonctionnalité Moment 1.

Onglets dans l’explorateur de fichiers

L’explorateur de fichiers pour Windows 11 a reçu de nombreuses mises à jour depuis le lancement de Windows 11. Avec la nouvelle mise à jour, l’explorateur de fichiers a désormais des onglets. Oui similaire aux onglets que vous verriez dans un navigateur Web. Vous pouvez ouvrir différents explorateurs de fichiers à l’aide des onglets Actuellement, vous ne pourrez pas déplacer ou réorganiser les onglets.

Cela réduit le besoin d’ouvrir plusieurs instances de Fiel Explore. Avec les onglets, vous pouvez ouvrir différents dossiers dans une même fenêtre. Vous pouvez ouvrir un nouvel onglet en appuyant simultanément sur les touches Contrôle et T. Pour fermer tous les onglets un par un et enfin l’explorateur de fichiers, vous pouvez utiliser les touches Ctrl et W courtes pour fermer les onglets un par un et éventuellement fermer le gestionnaire de fichiers.

D’autres modifications apportées au gestionnaire de fichiers incluent également la barre latérale remaniée. Vous avez maintenant les liens rapides Home et OneDrink ajoutés à la barre latérale. Vous verrez également les dossiers que vous ouvrez fréquemment ou avec lesquels vous interagissez dans la barre latérale de votre explorateur de fichiers.

Actions suggérées lors de la copie de la date ou du numéro de téléphone

Lorsque vous copiez ou mettez en surbrillance un numéro de téléphone sur Windows 11, vous obtenez maintenant une petite fenêtre contextuelle qui vous montrera différentes actions. Cela peut inclure des actions telles que la possibilité de contacter la personne utilisant Microsoft Teams ou d’ajouter le numéro à votre répertoire téléphonique.

Maintenant, si vous copiez une date sur votre PC Windows 11, Windows vous montrera une action suggérée pour ajouter la date à votre calendrier en créant un événement. Ces petites actions suggérées sont très utiles et réduisent le nombre d’étapes dont vous auriez besoin pour effectuer une tâche particulière.

Améliorations de la barre des tâches

Lorsque plusieurs programmes sont ouverts et que la barre des tâches n’a plus d’espace pour afficher les icônes des programmes ouverts, elle crée désormais un menu de débordement et place toutes les icônes qui ne tiennent pas sur la barre des tâches dans le nouveau menu de débordement. Cliquer sur le menu vous permettra d’ouvrir ou d’accéder à un fichier ou un dossier particulier.

Lorsque vous faites maintenant un clic droit sur la barre des tâches, vous pourrez enfin ouvrir ou lancer le gestionnaire de tâches. Il s’agit d’une fonctionnalité qui a été supprimée lors du lancement officiel de Windows 11 l’année dernière en octobre.

Ce sont toutes les nouvelles fonctionnalités qui ont été rendues disponibles dans la suppression des fonctionnalités de Windows 11 Moment 1. Si vous n’avez pas annulé la mise à jour sur votre PC Windows 11, ouvrez simplement l’application Paramètres et cliquez sur l’option Windows Update dans le coin supérieur droit. Cliquez sur le bouton qui dit Vérifier les mises à jour. Une fois que le système a vérifié les mises à jour, vous devriez voir la mise à jour commencer à se télécharger et éventuellement s’installer sur votre PC Windows 11.

