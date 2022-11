Neymar Jr., Leo Messi et Paul Pogba arrivent sur Call of Duty

Avec le lancement de la saison 10 de Call of Duty : Mobile, prévu le 10 novembre à 1h du matin sur Android et iOS, opérateurs, armes et contenus sur le thème du football sont attendus.

La guerre et le football peuvent sembler une combinaison étrange, mais pas pour Call of Duty : Mobile. Avec le lancement de la Saison 10, prévu le 10 novembre à 1h du matin sur Android et iOS, des opérateurs, armes et contenus sur le thème du football sont attendus, ainsi que de nouvelles mises à jour pour la carte Battle Royale et le premier Opérateur Mythique. Parmi les noms des stars du football figurent ceux de Neymar Jr., Leo Messi et Paul Pogba.

Plus précisément, Call of Duty : Mobile – Saison 10 : World Class permet aux joueurs de gagner 50 nouveaux niveaux de récompenses Battle Pass grâce à une nouvelle offre de contenu gratuit et premium. Il s’agit notamment d’opérateurs tels que Paul Pogba et Urban Tracker – Tracked, de nouvelles armes telles que le XPR-50 – Fusil de sniper Victory ! et le fusil de sniper LAPA SMG, les plans d’armes, les cartes de visite, les charmes, les points COD (CP) et plus encore à paraître tout au long de la saison.

À partir du 10 novembre, le Call of Duty : Mobile Battle Royale accueillera trois nouveaux points d’intérêt, à savoir le site du crash du navire Atlas, l’usine de raffinage Atlas et, pour rester sur le thème du football, un stade. Trois nouveaux domaines pour tester les compétences de ceux qui jouent.

De plus, la nouvelle saison apportera avec elle le tout premier opérateur mythique, Spectre de Call of Duty : Mobile. Il sera possible de personnaliser l’opérateur grâce à trois contenus supplémentaires différents, en plus d’améliorer la couleur et le raffinement de son armure.

Les nouvelles ne s’arrêtent certainement pas là. Une nouvelle carte multijoueur, Crossroads Strike, est également prévue. Cette carte est tirée de Call of Duty: Black Ops Cold War, sorti en 2020. La zone est caractérisée par la neige et contient le site d’un convoi de missiles qui a été pris en embuscade par les forces spéciales de l’OTAN. Pour plus d’informations sur Call of Duty : Mobile Season 10, vous pouvez consulter le site officiel du jeu.