Annonce des 20 jeux PS Plus Extra et Premium pour novembre 2022

Nous connaissions déjà les jeux PS Plus gratuits de novembre, mais maintenant Sony a également confirmé les noms de ceux qui seront ajoutés aux abonnements de niveau supérieur (au cas où vous seriez intéressé, voici une comparaison des prix, conditions et avantages). Il y aura jusqu’à 20 ajouts à PlayStation Plus Extra et Premium, parmi lesquels toute la saga Kingdom Hearts se démarque, la récente version spéciale de Skyrim et une bonne poignée d’épisodes de franchises telles que Tom Clancy’s, Earth Defence Force et Ratchet & Clank (ce dernier uniquement pour les membres premium). Tous seront disponibles à partir du 15 novembre prochain pour les membres du service.

Jeux PS Plus Extra et Premium de novembre 2022

The Elder Scrolls V: Skyrim — Édition spéciale (pour PS4 et PS5)

Rainbow Six Siege de Tom Clancy (PS4 et PS5)

Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX (PS4)

Kingdom Hearts 2.8 Prologue du chapitre final (PS4)

Kingdom Hearts III (PS4)

Kingdom Hearts : Mélodie de la mémoire (PS4)

Oddworld : Soulstorm — Édition améliorée (PS4 et PS5)

Tom Clancy’s The Division 2 (PS4)

Point d’arrêt Ghost Recon de Tom Clancy (PS4)

Chœur (PS4 et PS5)

Ce qu’il reste d’Edith Finch (PS4)

Les jardins entre (PS4 et PS5)

Force de défense terrestre : Frères du monde (PS4)

Force de défense terrestre : Pluie de fer (PS4)

Origine Onee Chanbara (PS4)

Ratchet & Clank (PS3) — PS Plus Premium uniquement

Ratchet & Clank : entièrement chargé (PS3) — PS Plus Premium uniquement

Ratchet & Clank 3 (PS3) – PS Plus Premium uniquement

Ratchet & Clank : Deadlocked (PS3) — PS Plus Premium uniquement

Ratchet & Clank : Armé jusqu’aux dents (PS3) — PS Plus Premium uniquement

Lors de leur téléchargement, à partir de la page du produit, vous pouvez également vérifier combien de temps chacun d’entre eux sera disponible dans PlayStation Plus Extra et Premium.