Spotify lance une application Apple Watch révisée avec un nouveau design, une prise en charge hors ligne améliorée, etc.

Spotify a annoncé aujourd’hui une poignée de mises à jour, mais la plus notable pour les utilisateurs d’Apple est une toute nouvelle version de l’application Spotify pour Apple Watch. Spotify indique que cette application propose une « expérience d’écoute nouvelle et améliorée » avec des mises à jour de l’interface de la bibliothèque, de la navigation, des podcasts, etc.

Spotify a annoncé les changements dans un article de blog aujourd’hui, avec des mises à jour pour l’application Apple Watch, l’intégration de Fire TV, des mises à jour de l’accord de Spotify avec Delta et l’intégration avec Ray-Ban Stories. Encore une fois, pour les utilisateurs Apple, la mise à niveau Apple Watch est ce qui est le plus remarquable ici.

Les mises à niveau de l’application Spotify pour Apple Watch incluent un accès plus facile à la musique et aux podcasts avec un nouveau design pour l’interface « Votre bibliothèque ». La nouvelle application Apple Watch facilite également le téléchargement de musique pour une écoute hors ligne en quelques clics. Spotify a également repensé l’interface de l’application avec des illustrations d’album plus grandes, de nouvelles animations, etc.

Voici tout ce que Spotify a à dire sur la nouvelle application Apple Watch, avec quelques détails sur les nouveautés pour les podcasts également :

À partir d’aujourd’hui, nous déployons une nouvelle expérience d’écoute améliorée pour les utilisateurs de Spotify sur Apple Watch. Cela indique que vous pourrez parcourir et choisir plus facilement votre musique et vos podcasts préférés dans votre bibliothèque, ainsi que télécharger plus rapidement de la musique pour l’écouter hors ligne depuis la montre elle-même. Il y a aussi un nouveau design élégant avec des illustrations plus grandes, des animations et des fonctionnalités supplémentaires, comme glisser pour aimer une chanson. Il est également très facile de repérer les nouveaux épisodes marqués d’un point bleu, de sorte que vous ne manquerez jamais de nouveaux épisodes de vos créateurs préférés.

Comme Le bord souligne, le billet du blog Spotify ne fait aucune mention de Spotify Hi-Fi, une fonctionnalité qui a été annoncée il y a plus de 600 jours. Apple Music, quant à lui, offre une lecture sans perte sans frais supplémentaires pour les abonnés.

La nouvelle application Spotify pour Apple Watch est en cours de déploiement via l’App Store. Spotify semble effectuer un déploiement progressif de la nouvelle version, il se peut donc qu’elle n’apparaisse pas immédiatement sur votre compte. Que pensez-vous du nouveau design ? Faites-le nous savoir sur nos réseaux sociaux.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :