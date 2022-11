FIFA 23 prolongera le séjour de la saison 1 d’Ultimate Team

FIFA 23 permettra à la communauté de revoir encore quelques jours le contenu disponible dans la première saison de FIFA Ultimate Team. Vous pourrez continuer votre chemin en accumulant des points d’expérience dans ce premier cadre thématique jusqu’au 11 novembre prochain à 19h00 (CET). Que vous soyez sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One ou PC, vous aurez quelques jours supplémentaires pour tout obtenir avant de manquer.

Les meilleures méthodes pour gratter ces derniers points d’expérience tournent autour des moments et des objectifs FUT. Avec le premier, vous pouvez gravir les échelons en complétant une série de défis spécifiques à faible difficulté, notamment par rapport à ce que vous pouvez trouver dans FUT Rivals. Le second, en revanche, sera connu de tous les joueurs, axé sur les réalisations à moyenne et longue distance. Avec le premier mois de jeu terminé, je suis sûr que beaucoup d’entre vous seront sur le point d’en terminer.

FUT vivra la fête de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022

Du 11 novembre au 23 décembre, la communauté FUT aura accès à l’événement de Noël avec une multitude de campagnes. Le starter comprend de nouveaux objets du Mondial qui peuvent être améliorés en fonction des performances des joueurs pendant le tournoi. Des articles skins liés à ce que les équipes nationales montreront dans la vraie vie sont également inclus, tels que des kits, des boucliers…

D’autre part, entre le 11 et le 23 novembre, la promotion Road to Glory de la Coupe du monde aura lieu, où 30 objets spéciaux Heroes seront ajoutés. Ceux qui ont réservé l’Ultimate Edition avant le 22 août en recevront une non transférable le « day one » de la campagne. Nous vous laissons avec les choisis ci-dessous:

Lando Donovan – États-Unis, MLS

Ricardo Carvalho – Portugal, Premier League

Claudio Marchisio – Italie, Serie A

Yaya Touré – Côte d’Ivoire, Premier League

Park Ji-Sung – Corée du Sud, Premier League

Diego Forlan – Uruguay, Liga Santander

Lucio – Brésil, Bundesliga

Rafael Marquez – Mexique, LaLiga Santander

Javier Mascherano – Argentine, Premier League

Peter Crouch – Angleterre, Premier League

Dirk Kuyt – Pays-Bas, Premier League

Harry Kewell – Australie, Premier League

Jean-Pierre Papin – France, Ligue 1

Sidney Govou – France, Ligue 1

Tomas Brolin – Suède, Serie A

Rudi Völler – Allemagne, Serie A

Hidetoshi Nakata – Japon, série A

Jay-Jay Okocha – Nigéria, Ligue 1

Joan Capdevila – France, LaLiga Santander

Wlodzimierz Smolarek – Pologne, Eredivisie

Saeed Al-Owairan – Arabie Saoudite, SPL

Source: EA Sports