L’annulation de Westworld coûtera un million à HBO Max

Malgré les faibles données d’audience, beaucoup pensaient que HBO donnerait à Westworld une fin digne – c’est ce que disent toujours ses créateurs, soulignant qu’il y aurait une cinquième saison. Cela ne se passera pas comme ça. La plateforme de contenu de Warner a annoncé il y a quelques jours à peine avoir mis fin à la trajectoire de cette série de science-fiction qui lui avait tant procuré de la joie dans le passé.

Un adieu surprise

Que l’audience de Westworld ait chuté était un fait que nous savions tous. La série créée par Jonathan Nolan et Lisa Joy a démarré avec une première saison exceptionnelle qui nous a tous laissés sans voix : un parc d’attractions inspiré du Far West, spécialement conçu pour les adultes, dans lequel tous ses figurants sont des humanoïdes (très mais très réels) avec intelligence artificielle. L’idée sonne bien jusqu’à ce que vous vous rendiez compte que de nombreux visiteurs profitent de Westworld, comme on appelle le parc, pour libérer leurs désirs les plus sombres et les plus tordus (comme violer, torturer ou tuer des gens).

Son season finale nous a donné envie de plus et le début de la deuxième saison n’était pas si horrible non plus (bien qu’elle soit plus faible que la précédente) : les humanoïdes avaient fini par gagner de la « vie » et de la conscience et en avaient assez d’être les poupées à utiliser et tirer le parc pour qu’ils commencent leur propre révolution. Ici la série montrait déjà certains signes de fatigue (plutôt qu’après le facteur surprise du premier volet, ils ne savaient pas exactement quelle direction prendre), mais le pire est venu avec la troisième saison.

Ce dernier a fait descendre de nombreux fans de la voiture – l’auteur de ces lignes est également inclus -, pour développer une intrigue qui avait complètement échappé à ses créateurs. Le résultat? Une quatrième saison que peu attendaient avec impatience mais qui est également arrivée il y a quelques mois à peine pour continuer l’histoire – pour laquelle un cinquième (et dernier) volet avait déjà été confirmé.

Pour tout cela et pour ce que représente la série (c’est l’une des séries les plus chères de la télévision qui s’était imposée, d’une certaine manière, comme celle chargée de recueillir le témoin du succès de Game of Thrones), on ne s’attendait jamais à son annulation. C’est pourtant arrivé ce vendredi et a laissé les fans littéralement abandonnés et sans possibilité de savoir quelle fin ils allaient donner à leur bien-aimé Westworld.

les dépenses continuent

Sans aucun doute, cette annulation n’est rien de plus que le reflet que les chiffres n’ont pas été suffisants pour le coût d’investissement élevé d’une série comme celle-ci. C’est généralement l’habituel dans ces cas : la dépense est supérieure au bénéfice et cela implique de couper à l’essentiel avant de continuer à perdre de l’argent. Cependant, dans le cas de Westworld, ce ne sera pas exactement comme ça.

Comme nous l’avons déjà indiqué, la cinquième saison était déjà confirmée et prévue et cela indique que les contrats avec les acteurs de la série étaient déjà signés. Selon Deadline, les protagonistes ils ont renouvelé l’an dernier, avant même la diffusion du quatrième opus -qui avait été retardé par la pandémie- en signant un accord de pay-or-play. Ce type de contrat garantit le paiement même si au final les chapitres, pour quelque raison que ce soit, ne sont pas diffusés ou les acteurs ne sont finalement pas disponibles pour le tournage. C’est un contrat risqué, oui, mais, d’un autre côté, ce n’est pas si rare dans ce monde, étant le meilleur moyen de s’assurer qu’un acteur n’ira pas vers un autre projet (surtout si c’est quelqu’un avec beaucoup de poids qu’il serait très difficile de remplacer).

On estime que le salaire du casting principal (composé d’Evan Rachel Wood, Thandie Newton, Jeffrey Wright, Ed Harris et Aaron Paul) devrait ajouter entre 10 et 15 millions de dollars, que HBO devra donc débourser oui ou oui.

En tenant compte du fait que le budget moyen par épisode de la troisième saison était de 10 millions de dollars, on pourrait dire que 15 millions « c’est rien ». C’est quand même un montant pénible pour une plateforme dont le PDG a récemment déclaré que « la grande expérience de créer quelque chose à coût zéro est terminée ».