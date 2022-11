God of War Ragnarok détruit les barrières pour que tout le monde puisse jouer : c’est son accessibilité

S’il y a un aspect que les dernières grandes versions de PlayStation Studios partagent, c’est celui des énormes options d’accessibilité. Et c’est que si déjà dans The Last of Us: Part 2 nous avons pu profiter d’une multitude de fonctionnalités pour que personne ne soit laissé sans jouer -quelque chose que nous avons revu dans le remake du premier opus-, God of War Ragnarok va encore plus loin et présente un catalogue d’options qui vise à briser toute barrière afin que chacun puisse profiter de son aventure vibrante. À tel point que PlayStation a partagé une nouvelle bande-annonce de style making-of -que vous pouvez voir sur ces lignes- qui montre comment les responsables ont réussi à offrir toutes sortes d’aide et d’assistance à toutes sortes de joueurs.

God of War Ragnarok ne veut laisser personne de côté

Ainsi, différentes composantes de l’étude responsable de God of War Ragnarok se sont penchées sur le travail effectué au niveau de l’accessibilité, en collaborant avec plusieurs personnes ayant différents handicaps physiques pour obtenir un engagement au niveau du contrôle qui garantit une expérience à la hauteur, indépendamment de les capacités de chacun.

Qu’ils soient sourds, aveugles ou joueurs sans bras, pour ne citer que quelques exemples, tous auront à leur disposition différentes options pour pouvoir jouer, d’une manière ou d’une autre, God of War Ragnarok, d’une manière qu’ils ne pourraient pas . pas d’autre moyen. Le tout dans le but de faciliter au maximum les interactions et que chacun puisse profiter du nouveau voyage de Kratos et Atreus.

« Dans God of War Ragnarok Episode 4 : Behind the Scenes, vous pourrez découvrir comment l’un des aspects les plus importants du jeu, l’accessibilité, a été travaillé. Grâce à la communauté et à la philosophie de développement, God of War Ragnarok est le jeu le plus accessible de l’histoire », disent-ils depuis PlayStation. Tout cela à travers des changements dans la caméra du jeu, le remappage total des boutons et de leurs actions, des couleurs et des sons comme aide, différentes dimensions et couleurs pour les sous-titres, la collecte automatique d’objets et bien plus encore.

God of War Ragnarok est maintenant disponible sur PlayStation 4 et PlayStation 5.

Source | PlayStation France