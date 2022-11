Oppo commence à déployer Android 13 stable pour Reno 8 Pro 5G

Oppo apporte Android 13 stable à Oppo Reno 8 Pro 5G avec la mise à jour ColorOS 13 après la série Find X3. Et avec la dernière mise à jour, de nombreux changements ont été apportés à l’appareil, ce qui indique que l’expérience sera différente après la mise à jour. Découvrons-en plus sur la mise à jour Oppo Reno 8 Pro 5G Android 13.

Oppo Reno 8 Pro est toujours l’un des nouveaux téléphones phares sortis plus tôt cette année. Le téléphone est sorti avec la mise à jour ColorOS 12. Et Android 13 est la première mise à jour majeure de l’appareil. Heureusement, ce ne sera pas la dernière mise à jour majeure de l’appareil. Oppo a publié une feuille de route officielle plus tôt ce mois-ci, et le Reno 8 Pro reçoit des mises à jour opportunes comme prévu.

Oppo a annoncé le ColorOS 13 officiel pour l’Oppo Reno 8 Pro 5G sur sa page communautaire. Et selon l’annonce officielle, il s’agit d’un déploiement limité. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une mise à jour bêta, elle sera initialement disponible à des fins de test pour un nombre limité d’utilisateurs.

Il y a un quota de 5000 utilisateurs en Inde et au Vietnam. Pour l’instant, il n’y a pas de mise à jour pour les autres régions, mais elle devrait être disponible bientôt. Le ColorOS 13 officiel pour Oppo Reno 8 Pro 5G est livré avec un numéro de build C.21. Pour recevoir la mise à jour, le téléphone doit être sur le A.14 ou A.15 construire.

En parlant de nouvelles fonctionnalités et de changements, la nouvelle mise à jour apporte de nombreuses nouvelles fonctionnalités. La plupart des fonctionnalités sont identiques à celles d’OxygenOS 13, qui est également basé sur Android 13. La mise à jour comprend un nouveau design aquamorphique, de nouveaux widgets, de nouvelles palettes de thèmes, des animations fluides, des jeux améliorés, etc. Vous pouvez vérifier toutes les fonctionnalités sur cette page.

Comme mentionné précédemment, le ColorOS 13 officiel pour Oppo Reno 8 Pro 5G est d’abord disponible pour un nombre limité d’utilisateurs 5000. Et une fois qu’il est confirmé qu’il n’y a pas de bugs majeurs, il sera disponible pour tous les utilisateurs. Si vous souhaitez obtenir la mise à jour plus tôt, vous pouvez accéder à Paramètres> À propos de l’appareil> Appuyez sur la section supérieure. Maintenant sur la page du logiciel, appuyez sur l’icône en haut à droite > Version d’essai. Ici, vous pouvez demander la mise à jour.

Après l’application, vous pouvez vérifier la mise à jour à partir des paramètres et installer la mise à jour une fois disponible. Avant de mettre à jour votre téléphone, assurez-vous de sauvegarder toutes vos données importantes et de charger votre téléphone à au moins 50 %.

