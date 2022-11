Nintendo n’exclut plus une hausse des prix de Switch à l’avenir

Le prix de Nintendo Switch n’augmentera pas pour le moment, mais la société japonaise n’exclut pas une telle décision à l’avenir. C’est lors d’une récente réunion d’investisseurs que la question a été soulevée. Pour le moment, les Japonais ne prévoient pas d’augmenter le prix, bien qu’ils aient reconnu étudier la situation, comme le rapporte Bloomberg.

Nintendo a déclaré l’été dernier qu’il n’avait pas l’intention d’augmenter les prix de Switch.

La forte inflation a affecté les prix de toutes sortes de produits, y compris les consoles de jeux vidéo. Sony Interactive Entertainment a été le premier à bouger, en annonçant une augmentation de prix pour ses deux modèles PlayStation 5 dans la plupart des territoires, y compris l’Europe. Ainsi, le modèle numérique a coûté 449,99 euros, tandis que le modèle avec lecteur de disque a augmenté son prix à 549,99 euros. Dans les deux cas, 50 euros plus cher.

La Xbox ne monte pas pour le moment, mais ils ne ferment pas non plus les portes

Lorsque PlayStation a annoncé son intention d’augmenter le prix de sa console de nouvelle génération, Microsoft a exclu de faire une démarche similaire au cours de cette période. Cependant, Phil Spencer lui-même, chef de la division Xbox, a laissé entendre qu’il est possible que ses machines et ses services subissent des changements à cet égard. Il ne faut pas oublier que Microsoft continue de vendre ses consoles à perte, contrairement à Nintendo qui gagne de l’argent sur chaque Switch vendue.

Nintendo Switch a déjà vendu plus de 114 millions d’unités. Ceux de Mario ont connu une année solide en ce qui concerne les logiciels, avec des sorties importantes telles que Splatoon 3, Xenoblade Chronicles 3 ou Bayonetta 3. Le 18 novembre, le prochain opus de Pokémon, Pokémon Scarlet et Purple, sortira. Quant à 2023, l’arrivée de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, prévue pour le 12 mai, se démarque.

Source | Bloomberg