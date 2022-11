4 raisons pour lesquelles vous ne devriez pas avoir de sonnette vidéo à la maison (et 4 pourquoi vous devriez)

En faveur de la sonnette vidéo

Ce sont les 4 points les plus intéressants que pratiquement n’importe quelle sonnette vidéo vous apportera :

Plus de voisins curieux

Si vous vivez dans un immeuble plein de badauds, une sonnette vidéo est exactement ce dont vous avez besoin pour effrayer « Radiopatio ». Très peu oseront mettre leur oreille à votre porte s’il y a une caméra pointée sur eux.

Moins pointu qu’un judas

Le judas de toute vie est facile à utiliser et très bon marché. Mais discret a très peu. Celui de l’autre côté de la porte sait si vous avez regardé ou non car cela se voit et s’entend. Vous ne trompez personne. Si vous décidez ensuite d’ouvrir, très bien. Mais si vous ne le faites pas, la vérité est que vous avez l’air terrible.

Avec la version domotique, cela ne se produit pas. Vous n’êtes pas obligé de vous approcher de la porte. Vous n’avez pas à révéler que vous êtes chez vous.

Vision nocturne

Revenons au judas de toute vie. Si la personne qui a frappé à la porte n’a pas allumé la lumière extérieure, ce sera absolument inutile. Dans ce cas, le judas vidéo sera utile – s’il dispose d’un enregistrement infrarouge, disponible dans la plupart des modèles actuellement en vente.

Surveillez votre maison où que vous soyez

Est-ce que quelqu’un appelle chez vous quand vous n’êtes pas là ? Prévoient-ils d’entrer par effraction ? Avec une sonnette vidéo, vous pouvez le savoir. Les détecteurs de mouvement s’activent et commencent à enregistrer l’activité lorsque quelqu’un s’approche de notre porte. Par conséquent, nous saurons si quelqu’un planifie quelque chose, s’il a frappé à notre porte ou si nous étions sortis au moment où il n’est pas allé faire une livraison.

Contre la sonnette vidéo

Passons maintenant aux mauvaises nouvelles. Quel est le problème avec le montage d’une sonnette vidéo sur ma porte d’entrée ?

Une vulnérabilité et vous êtes vendu

Ce n’est pas habituel, mais vous devez mettre cela dans l’équation. Si quelqu’un parvient à pirater votre judas vidéo, les voleurs auront plus d’avantages que vous, car ils pourront désactiver votre appareil et ce sera pire que de ne rien avoir.

fausses alertes

Les détecteurs de mouvement ne sont pas infaillibles. Si vous en avez chez vous, vous aurez remarqué qu’ils s’activent de temps en temps sans raison apparente. Eh bien, exactement la même chose se produit avec le judas. Dans certains cas, il vous donnera une alerte fantôme.

attention à la vie privée

Vous connaissez déjà les conséquences que peut avoir le fait de placer une caméra pour enregistrer dans une partie commune d’un immeuble. Certains voisins pourraient s’énerver et vous signaler. Vous devez l’aviser et consulter les règles de votre communauté avant de franchir le pas et de placer une caméra de sécurité.

Ils peuvent être volés ou endommagés

Ce n’est pas courant, mais avoir une technologie coûteuse à l’extérieur de notre maison peut être un aimant pour les voleurs et les vandales. Aux États-Unis, il y a eu des cas de vol d’interphones vidéo. Et, si quelqu’un veut vous embêter, le casser sera également une option. Gardez cela à l’esprit avant d’installer quoi que ce soit.