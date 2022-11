iOS 16.2 beta 2 : voici toutes les nouvelles fonctionnalités et modifications

iOS 16.2 beta 2 et iPadOS 16.2 beta 2 sont arrivés et ils incluent quelques changements notables et de nouvelles fonctionnalités. Apple vise une date de sortie à la mi-décembre pour ces mises à jour, alors rendez-vous ci-dessous pour un aperçu de ce qui a été ajouté avec les nouvelles versions bêta d’aujourd’hui.

iOS 16.2 beta 2 et iPadOS 16.2 beta 2 sont actuellement disponibles pour les développeurs bêta-testeurs. Nous attendons de nouvelles mises à jour pour les bêta-testeurs publics plus tard cette semaine. Comme toujours, n’oubliez pas que ces mises à jour sont en effet des versions bêta et peuvent avoir des problèmes de performances et d’autres bugs. Les nouvelles fonctionnalités pourraient également être modifiées ou supprimées complètement au fur et à mesure que la progression des tests bêta se poursuit.

La version bêta initiale des mises à jour iOS 16.2 et iPadOS 16.2 comprenait la nouvelle application de collaboration Freefrom d’Apple, des mises à jour de l’application Home, etc. Quoi de neuf dans les versions bêta 2 d’aujourd’hui ? Plongeons dedans.

Quoi de neuf dans iOS 16.2 beta 2 ?

Avant tout, iOS 16.2 inclut de nouvelles fonctionnalités d’accessibilité majeures avec un tout nouveau mode d’accessibilité personnalisé. Cette nouvelle interface n’est pas encore en ligne, mais tout est là sous le capot et nous avons pu l’activer et montrer le nouveau design. En savoir plus ici.

iOS 16.2 beta 2 ajoute un nouveau widget Médicaments pour l’écran de verrouillage de votre iPhone avec deux options de taille différentes. Cela rejoint le nouveau widget Sleep qui a été ajouté dans la version bêta initiale d’iOS 16.2.

La 5G est maintenant disponible pour les utilisateurs d’iPhone en Inde pour la première fois avec les réseaux JIo et Airtel. Apple avait déjà annoncé cette fonctionnalité la semaine dernière.

Il y a de nouvelles animations dans l’application Musique pour lire/mettre en pause et sauter en avant/en arrière.

iPadOS 16.2 beta 2 vous permet désormais de désactiver la bande et le dock des applications récentes pour l’écran de l’iPad et l’écran externe séparément, comme repéré par Federico Viticci sur Twitter.

Apple a corrigé un bug qui vous empêchait auparavant de revenir en arrière depuis l’appareil photo sur l’écran de verrouillage de votre iPhone.

Vous avez repéré des changements dans la version actuelle d’iOS 16.2 beta 2 ou d’iPadOS 16.2 beta 2 ? Faites-nous savoir sur nos réseaux sociaux ou sur Twitter @Netcost-security.fr. Restez à l’écoute pour notre couverture pratique complète avec les nouvelles versions ici à Netcost-security.fr aujourd’hui et le reste de la semaine.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :