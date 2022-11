Apple a publié mardi iOS 16.2 beta 2 aux développeurs alors que la société s’apprête à rendre la mise à jour accessible au public en décembre. Officiellement, il ajoute la nouvelle application de collaboration Freeform et des améliorations à l’application Home. Sous la capuche, Netcost-security.fr a découvert qu’Apple travaillait sur un nouveau « mode d’accessibilité personnalisé » qui offrira une expérience « rationnalisée » pour iPhone et iPad.

Message mis à jour avec plus de captures d’écran montrant la nouvelle interface.

Mode d’accessibilité personnalisé

Baptisé « Clarity », ce nouveau mode remplace essentiellement Springboard (qui est l’interface principale d’iOS) par un plus simple. La fonctionnalité, qui n’est toujours pas disponible pour les utilisateurs dans la version bêta actuelle, sera disponible en tant qu’option d’accessibilité, visant à rendre l’interface iPhone et iPad plus conviviale pour les utilisateurs qui pourraient la trouver trop compliquée.

Apple décrit en interne le mode d’accessibilité personnalisé comme une « façon personnalisable et rationalisée d’utiliser votre iPhone et iPad ». À certains égards, le nouveau mode devrait fonctionner de la même manière que le mode d’accès guidé actuel, qui permet aux utilisateurs de verrouiller leur appareil sur une seule application. Cependant, le mode d’accessibilité personnalisé permettra aux utilisateurs de naviguer dans le système avec certaines restrictions.

Par exemple, les utilisateurs pourront définir des éléments tels que l’interface utilisateur et un texte plus grand, les applications disponibles sur l’écran d’accueil, les contacts autorisés et l’accès aux boutons matériels lorsque le mode d’accessibilité personnalisé est activé. Un mot de passe peut être défini pour empêcher les autres de modifier ces paramètres. Un triple-clic sur le bouton latéral (ou bouton Accueil) active et désactive rapidement le mode d’accessibilité personnalisé.

Une fois le mode activé, même l’interface des applications devient extrêmement simplifiée et avec des éléments plus grands, comme vous pouvez le voir ci-dessous :

Même si Apple a travaillé sur cette fonctionnalité du mode d’accessibilité personnalisé avec iOS 16.2, il n’est pas clair si elle sera disponible pour les utilisateurs avec la sortie officielle de la mise à jour ou avec une future version d’iOS.

Voici quelques captures d’écran exclusives montrant l’interface du mode d’accessibilité personnalisé. L’écran de verrouillage est simplifié avec un « Maintenez enfoncé pour entrer » tandis que l’écran d’accueil a des icônes géantes sans Dock. Les applications natives d’Apple éliminent presque tous les aspects de l’interface régulière en faveur de la concentration sur des éléments importants et volumineux.

En savoir plus sur iOS 16.2

Outre le mode d’accessibilité personnalisé, iOS 16.2 et iPadOS 16.2 incluent quelques changements notables. L’application de collaboration Freeform est désormais disponible pour les utilisateurs d’iPad, d’iPhone et de Mac. Des modifications ont également été apportées à l’application Accueil, des mises à jour de l’application Météo, etc. Voici un aperçu de tout ce que nous avons découvert jusqu’à présent :

D’après les rapports de Bloomberg, iOS 16.2 est actuellement prévu pour une sortie à la mi-décembre. Comme toujours, il est possible que ces mises à jour soient retardées ou que des fonctionnalités soient supprimées en fonction des progrès du développement et des tests au cours du mois prochain.

