Instagram Web obtient une nouvelle interface plus moderne – et pourtant pas d’application iPad

Cela fait un moment qu’Instagram a introduit un site Web permettant aux utilisateurs d’accéder au réseau social de n’importe où via un navigateur Web. Au fil du temps, Instagram Web a été mis à jour avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités. Cette semaine, le site Instagram a été entièrement repensé pour profiter d’écrans plus grands.

Web Instagram repensé

La mise à jour a été annoncée par le responsable d’Instagram Adam Mosseri. Selon lui, le nouveau site Web est conçu pour offrir une expérience plus propre, plus rapide et plus conviviale. Il tire parti des écrans plus grands en affichant plus de contenu horizontalement.

Les menus ont maintenant été déplacés vers une nouvelle barre latérale, qui permet d’accéder facilement au flux, à la recherche, aux messages, aux notifications, etc., à tout moment. Certains des menus tels que la recherche et les notifications sont affichés sur le côté gauche du site Web sans occuper tout l’écran, de sorte que vous pouvez toujours voir ce qu’il y a dans le flux.

Dans le même temps, la barre latérale est soit agrandie soit réduite en fonction de la largeur de la fenêtre. Lorsque vous parcourez le flux, Instagram Web affiche des suggestions sur le côté droit de l’écran. Dans l’ensemble, la nouvelle interface est moderne et améliore considérablement l’expérience d’utilisation d’Instagram sur un ordinateur ou une tablette.

Malheureusement, Instagram insiste toujours pour ne pas créer d’application pour l’iPad – et cette nouvelle interface montre que cela serait tout à fait possible. Plus tôt cette année, Mosseri a déclaré qu’une application iPad serait « agréable à faire », mais il a ajouté qu’il n’y avait pas trop d’utilisateurs d’iPad pour en faire une priorité pour Instagram.

Bien sûr, au moins les utilisateurs d’iPad peuvent également profiter du Web Instagram repensé, car il fonctionne avec Safari et permet également aux utilisateurs de partager de nouveaux messages.

Publications programmées à venir sur l’application Instagram

Dans la même annonce, Mosseri a révélé que les utilisateurs d’Instagram auront bientôt l’option tant attendue de programmer des publications directement depuis l’application Instagram. Ces publications peuvent être programmées jusqu’à 75 jours à l’avenir une fois la mise à jour disponible.

Le nouveau Web Instagram est désormais accessible à tous, mais on ne sait pas exactement quand l’option de programmation des publications sera proposée aux utilisateurs.

