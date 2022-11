Twitter utilisera une coche grise et une étiquette « Officiel » pour les comptes qui sont réellement vérifiés

Twitter reconnaît enfin quelques des problèmes de permettre à quiconque d’avoir une coche bleue en échange de 8 $ par mois. La société indique désormais qu’en plus du chèque bleu payé, certains comptes recevront également une nouvelle étiquette « Officiel », indiquée par une coche grise, sur leurs profils.

Le changement de stratégie a été annoncé par Esther Crawford sur Twitter, qui prend en charge les plans de l’entreprise pour réorganiser son service d’abonnement Twitter Blue. Crawford dit que cette nouvelle coche grise sera disponible pour « sélectionner des comptes » lors du lancement du nouvel abonnement Twitter Blue.

Les comptes éligibles au nouveau label « Officiel » comprendront « les comptes gouvernementaux, les sociétés commerciales, les partenaires commerciaux, les principaux médias, les éditeurs et certaines personnalités publiques ». De plus amples détails sur la façon dont vous pouvez demander ce label ne sont pas clairs, mais la société affirme que « tous les comptes précédemment vérifiés » n’obtiendront pas ce label. Vous ne pourrez pas non plus simplement payer en échange du label, contrairement à la coche bleue.

Crawford poursuit en confirmant que la coche bleue de Twitter n’inclura aucune sorte de vérification d’identité, mais il semble que la coche grise « officielle » le fera. La société continuera également à « expérimenter des moyens de différencier les types de comptes ».

De nombreuses personnes ont demandé comment vous pourrez faire la distinction entre les abonnés @TwitterBlue avec des coches bleues et les comptes vérifiés comme officiels, c’est pourquoi nous introduisons le label « Officiel » pour sélectionner les comptes lors du lancement. Tous les comptes précédemment vérifiés ne recevront pas le label « Officiel » et le label n’est pas disponible à l’achat. Les comptes qui le recevront comprennent les comptes gouvernementaux, les sociétés commerciales, les partenaires commerciaux, les principaux médias, les éditeurs et certaines personnalités publiques. Le nouveau Twitter Blue n’inclut pas la vérification d’identité – c’est un abonnement payant opt-in qui offre une coche bleue et un accès à certaines fonctionnalités. Nous continuerons d’expérimenter des façons de différencier les types de comptes.

Crawford a partagé une maquette de la coche grise « officielle » prévue sur le compte Twitter principal, située sous le nom et le pseudo du compte. Le label n’est pas encore en ligne.

Cela ne résout pas un problème : la coche bleue est toujours bien plus visible que cette coche grise « officielle » prévue. Dans l’état actuel des choses, il semble que vous devrez accéder à la page de profil du compte pour voir l’étiquette « Officiel ». Vous ne pourrez pas le voir d’un coup d’œil lorsque vous faites défiler votre chronologie, par exemple.

On ne sait toujours pas quand l’un de ces changements sera lancé. Alors que le nouvel abonnement Twitter Blue semblait être mis en ligne au cours du week-end, Twitter a fait marche arrière et a décidé de retarder le déploiement jusqu’après les élections américaines de mi-mandat, qui se tiennent aujourd’hui.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :