Apple publie un nouveau firmware AirPods Pro 2 alors que les utilisateurs se plaignent de problèmes de dérive audio

Apple déploie cet après-midi une nouvelle version du firmware des AirPods Pro 2, portant le dernier AirPods Pro d’Apple à la version 5.1.58 avec le numéro de build 5B58 (au lieu de 5A377). La mise à jour intervient alors que les utilisateurs continuent de se plaindre de problèmes liés à la dérive audio et à la synchronisation audio.

La dérive audio est un problème avec les écouteurs où le son se déplace entre chaque côté des deux écouteurs. L’audio va et vient entre les écouteurs et peut également se désynchroniser avec les vidéos. Pour les AirPods Pro 2 en particulier, les utilisateurs concernés déclarent subir une combinaison de dérive et de décalage audio, ainsi que des niveaux de volume augmentant ou diminuant de manière aléatoire.

Il reste à voir si la mise à jour d’aujourd’hui résout ou non ces problèmes de dérive audio pour les utilisateurs d’AirPods Pro 2. Apple n’a pas publié de notes de version détaillées pour la mise à jour. Compte tenu de la prévalence de ces plaintes, cependant, nous espérons voir une amélioration avec cette mise à jour logicielle.

Les notes de publication d’Apple pour la mise à jour d’aujourd’hui indiquent simplement qu’elle inclut « des corrections de bugs et d’autres améliorations ».

Comme vous le savez probablement déjà, Apple ne facilite pas non plus la mise à jour manuelle de vos AirPod vers les nouvelles versions du micrologiciel. Au lieu de cela, la société a déclaré que de nouvelles versions du micrologiciel seront installées lorsque les AirPod seront connectés via Bluetooth à votre iPhone.

Pour vérifier la version du micrologiciel de vos AirPods :

Ouvrez l’application Paramètres sur votre iPhone

Accédez au menu « Bluetooth »

Trouvez vos AirPods dans la liste des appareils

Appuyez sur le « i » à côté d’eux

Regardez le numéro « Version du micrologiciel »

Dans ce menu, vous pouvez voir la version actuelle du micrologiciel en cours d’exécution sur votre AirPods Pro. La mise à jour d’aujourd’hui devrait afficher la version 5.1.58 avec le numéro de build 5B58.

Apple déploie également aujourd’hui un nouveau micrologiciel pour Beats Fit Pro, Powerbeats Pro et Beats Studio Buds. Ces mises à jour ne peuvent pas être installées manuellement.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :