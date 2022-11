GoPro a déjà son mini modèle sans écrans qui n’enregistre que la vidéo

La petite et compacte GoPro Hero5 Session en a charmé plus d’un avec son corps mince et compact de forme cubique. Sans emabrog, GoPro n’a plus répété la formule, et beaucoup attendaient toujours de voir une nouvelle version similaire. Eh bien, le jour est venu et GoPro a réussi à offrir ce que vous vouliez, mais considérablement amélioré.

GoPro HERO11 Noir Mini

Avec un format ligne carrée rappelant un hybride entre la GoPro Max et la nouvelle HERO11 Black, cette HERO11 Black Mini cherche à offrir le design le plus compact possible sans perdre la qualité d’enregistrement du nouveau fleuron. Et c’est exactement ce que beaucoup demandent depuis longtemps, une caméra aussi compacte que possible mais sans perdre les caractéristiques de GoPro. Et nous ne parlons pas de l’esprit aventurier et insouciant, mais de l’incroyable qualité d’image et des performances que ses capteurs offrent chaque année.

Le résultat est une caméra sans écrans, ni avant ni arrière, et l’élimination de certains modes dont tout le monde n’a pas besoin. Parce que de nombreux athlètes pratiquant des sports d’aventure se limitent à préconfigurer la scène avec les modes prédéfinis, à appuyer sur le bouton d’enregistrement et à oublier l’appareil photo jusqu’à ce qu’ils terminent leur voyage ou sautent dans le vide.

Pour eux, inclure un écran n’a pas beaucoup de sens, puisqu’ils transportent généralement la caméra attachée à un casque pour obtenir une vue à la première personne aussi réelle que possible. Par conséquent, la conception de ce HERO11 Mini est comme vous le voyez sur les images.

Contrôle sans tracas

Poursuivant dans la poursuite de l’extrême simplicité, le HERO11 Mini ne comprend qu’un seul bouton sur son corps. Il servira à l’allumer et à démarrer l’enregistrement, bien que vous puissiez également utiliser les commandes vocales présentes dans d’autres modèles de la marque. Ses deux adaptateurs de montage permettent une plus grande flexibilité lors du placement de la caméra sur un support compatible, puisque certaines pattes de fixation ont été incluses au dos de la caméra.

Ainsi, les utilisateurs qui le portent habituellement placé sur un casque pourront désormais l’intégrer de manière plus naturelle, et ne pas le porter autant sur le dessus du casque forcé par la chaussure inférieure. En plus de la languette, le dos est recouvert d’un dissipateur thermique qui se chargera de mieux refroidir les composants internes de la caméra.

C’est un HERO11 Black en petit

Certaines fonctionnalités minimales ont été perdues en cours de route, mais la plupart des éléments essentiels sont là :

Stabilisateur d’image HyperSmooth 5.0 avec verrouillage d’horizon à 360 degrés.

Enregistrement au format 5.3K60, 4K120 et 2.7K240 avec des photos 24.7MP à partir de vidéos.

Nouvel objectif numérique HyperView avec prises de vue au format 16:9

TimeWarp 3.0 avec capture 5.3K

Modes de contrôle de caméra Easy et Pro pour simplifier le contrôle ou avoir un meilleur contrôle de l’enregistrement à un niveau créatif.

Batterie Enduro intégrée

Le principal défaut est qu’il ne prend pas de photos, puisqu’avec un seul bouton, l’utilisateur ne saurait pas choisir entre un mode et un autre. L’avantage est que grâce à son incroyable résolution, nous pouvons capturer des photos à partir des vidéos enregistrées directement depuis l’application officielle.

Combien ça coûte?

La perte des écrans a permis à cette caméra d’offrir évidemment un prix inférieur à celui de la HERO11 Black, atteignant un intéressant 449,98 euros, bien que si vous êtes abonné GoPro, vous pouvez l’obtenir pour 349,98 euros.