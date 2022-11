iOS 16.2 bêta 2 et plus sont désormais déployés pour les développeurs avant le lancement de décembre

Apple déploie les deuxièmes bêtas pour sa prochaine série de mises à jour logicielles. iOS 16.2 beta 2 est désormais disponible pour les testeurs développeurs aux côtés d’iPadOS 16.2 beta 2, tvOS 16.2 beta 2, et plus encore. Ces mises à jour incluent la nouvelle application de collaboration Freefrom d’Apple, des mises à jour de l’application Home, etc. Rendez-vous ci-dessous pour les détails.

iOS 16.2 bêta 2 et nouveautés

Les développeurs peuvent mettre à jour leur iPhone vers iOS 16.2 en se rendant dans l’application Paramètres, en choisissant Général, puis en choisissant Mise à jour logicielle. Le numéro de build est 20C5043e. Comme toujours, ces mises à jour peuvent prendre quelques minutes pour être déployées à tous les développeurs enregistrés par liaison radio, alors assurez-vous de continuer à vérifier si vous ne voyez pas une mise à jour disponible immédiatement.

Les détails sur les nouveautés d’aujourd’hui :

iOS 16.2 bêta 2

iPadOS 16.2 bêta 2

macOS Ventura 13.1 bêta 2

watchOS 9.2 bêta 2

tvOS 16.2 bêta 2

iOS 16.2 et iPadOS 16.2 incluent quelques changements notables. L’application de collaboration Freeform est désormais disponible pour les utilisateurs d’iPad, d’iPhone et de Mac. Des modifications ont également été apportées à l’application Accueil, des mises à jour de l’application Météo, etc. Voici un aperçu de tout ce que nous avons découvert jusqu’à présent :

D’après les rapports de Bloomberg, iOS 16.2 est actuellement prévu pour une sortie à la mi-décembre. Comme toujours, il est possible que ces mises à jour soient retardées ou que des fonctionnalités soient supprimées en fonction des progrès du développement et des tests au cours du mois prochain.

