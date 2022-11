Zoom prend en charge les espaces de coworking virtuels, les e-mails cryptés et même les avatars dans les futures mises à jour

Le service de réunion virtuelle de facto Zoom élargit ses horizons pour 2023. Dans le cadre de sa conférence Zoomtopia (vraiment, c’est le nom), la société a annoncé un certain nombre de nouvelles façons de travailler à distance en ligne.

Points de zoom

Le premier est une version plus décontractée de la réunion Zoom typique. Le service s’étend au-delà des réunions vidéo programmées pour encourager davantage de lieux de travail à distance avec des espaces de coworking virtuels. La fonctionnalité s’appelle Zoom Spots, et elle arrivera l’année prochaine.

«À venir au début de 2023, Zoom Spots est l’espace de coworking virtuel de Zoom», explique Zoom. «Il est conçu pour favoriser des discussions inclusives, en apportant les interactions fluides du travail en personne à des équipes distribuées et hybrides tout au long de leur journée de travail. Zoom Spots reproduit l’aspect « travailler aux côtés » d’un bureau ouvert pour les travailleurs et encourage les conversations vidéo de forme libre en premier. »

Zoom espère que Spots rétablira « les conversations et la collaboration spontanées » typiques du travail de bureau en personne.

Courrier Zoom

Zoom commencera également à intégrer à la fois le courrier électronique et le calendrier directement dans l’application principale. Cela permettra aux utilisateurs de Zoom (Zoomers ? Bien sûr, pourquoi pas ?) d’accéder au matériel lié à la réunion sans changer d’application aussi fréquemment. Cette fonctionnalité pourrait être particulièrement utile sur mobile, où le changement d’application est une tâche plus importante que sur le bureau.

Alors que l’intégration du calendrier et de la messagerie électronique fonctionnera avec vos comptes existants d’autres services, Zoom déploie également son propre service de messagerie électronique et de calendrier par abonnement. Zoom Mail permettra un cryptage de bout en bout entre les utilisateurs de Zoom Mail, et Zoom Calendar s’ajoutera aux services auto-hébergés.

Suite

Oh, et ce ne serait pas assez 2023 sans les avatars des réunions vidéo. Zoom fait des avatars. Zavatars ? Zoomatars ? Quoi qu’il en soit, il y a beaucoup à attendre pour Zoomers. Faites-nous savoir ce que vous pensez sur nos réseaux sociaux.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :