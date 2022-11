Combien de temps dure Sonic Frontiers ? Histoire, platine, achèvement à 100%…

Qu’est-ce qui a couronné Sonic Fronties le meilleur Sonic 3D depuis Sonic Adventure ? Eh bien, entre autres, la quantité, la qualité et la variété de son contenu. Nous parlons du premier bac à sable de la saga, le premier jeu en monde ouvert après plus de 30 ans et 50 versements. Mais contre toute attente, le hérisson bleu de Sega a sauvé le scrutin et il semble même parfois être un expert du genre en raison de la façon dont il a évité de se tromper en termes de remplissage et de longueur.

Combien de temps dure Sonic Frontiers ?

Notre analyste, Roberto Barragán, estime la durée de Sonic Frontiers à 20 heures pour venir à bout de l’histoire dès qu’on s’écarte du chemin balisé. Qu’est-ce que cela veut dire? Eh bien, si nous allons chercher le nombre, il pourrait être encore plus réduit (peut-être à 15), mais si à un moment donné nous nous laissons emporter et explorons une zone qui attire notre attention, ou faisons des missions supplémentaires et secondaires, même si c’est juste pour essayer, le jeu durera une vingtaine d’heures.

Combien de temps faut-il pour devenir platine et 100% Sonic Frontiers ?

En ce qui concerne 100%, il lui a fallu entre 25 et 30 heures pour tout terminer. Il y a toujours des petites astuces qui allègent la charge (on vous expliquait aujourd’hui comment arriver au niveau 99 sans effort en moins de 10 minutes), mais la moyenne serait celle-là, une trentaine d’heures environ. Ce sont des chiffres plus qu’acceptables pour un bac à sable. La durée est augmentée si l’on recherche le trophée de platine Sonic Frontiers (ou le 1000G). Il a fallu 32 heures à notre collègue pour s’en procurer, mais il admet que c’est parti particulièrement vite et qu’il serait préférable de laisser la moyenne à 40 heures. A voir sa note et son analyse, force est de constater qu’il y a 40 heures durant lesquelles il n’a pas passé un mauvais moment.