Le rôle de chef de la conception d’Apple est difficile à remplir ; trois options, toutes problématiques

Le rôle de chef de la conception d’Apple longtemps occupé par Jony Ive est difficile à remplir, selon un nouveau rapport aujourd’hui, car de nombreux concepteurs principaux ont quitté l’entreprise.

Sur les trois options qui s’offrent à l’entreprise, aucune ne semble susceptible de fournir le leadership et l’adhésion d’équipe requis pour un poste aussi prestigieux…

Arrière plan

Le designer industriel britannique Jony Ive a développé une relation de travail extrêmement étroite avec le co-fondateur d’Apple Steve Jobs, donnant au chef du design un règne presque libre.

Apple a initialement divisé la conception matérielle et logicielle, chacune ayant une piste différente. Cependant, j’ai longtemps soutenu que les deux étaient inséparables – et en 2012, il a ajouté la conception de l’interface humaine à ses responsabilités. Cette décision a provoqué de nombreuses frictions au sein de l’entreprise, ce qui a conduit l’ancien responsable de l’interface utilisateur logicielle, Greg Christie, à quitter l’entreprise en 2014.

Après le départ d’Ive, Apple est revenu à un rôle de leadership partagé, avec Evans Hankey en charge de la conception matérielle, tandis qu’Alan Dye dirigeait le côté logiciel. Cependant, le passage de Hankey au sommet a été relativement bref, son prochain départ ayant été annoncé le mois dernier.

La plupart de l’équipe de conception d’Ive est partie

Bloomberg rapporte que l’entreprise a du mal à remplir le rôle, étant donné que la plupart des membres de l’équipe de conception principale d’Ive sont également partis.

Les départs ont commencé lorsque Ive est passé à un poste à temps partiel – officiellement connu sous le nom de directeur de la conception – à peu près au moment du lancement de l’Apple Watch en 2015. Cette année-là, le lieutenant de longue date d’Ive, Danny Coster, est parti pour GoPro Inc. Deux ans plus tard, un autre top Ive adjoint, Christopher Stringer, est parti pour fonder Syng, un fabricant de haut-parleurs haut de gamme. Début 2019, il y a eu un autre exode, avec le départ des principaux designers Rico Zorkendorfer, Julian Hoenig, Miklu Silvanto et Daniele De Iuliis. En juin, Apple a annoncé qu’Ive se retirerait pour fonder LoveFrom, une société de conseil en design travaillant avec Ferrari, Airbnb, Moncler et d’autres marques. Plus récemment, les membres clés de l’équipe Jody Akana, Joe Tan, Anthony Ashcroft, Andrea Williams, Jeremy Bataillou et Eugene Whang sont partis, les quatre derniers se dirigeant vers le cabinet d’Ive. Au total, au moins 15 membres de l’équipe de conception principale d’Ive chez Apple sont partis depuis 2015.

L’une des principales raisons de tant de départs est que l’autonomie dont jouissait l’équipe sous Ive a été considérablement réduite, les opérations ayant apparemment plus leur mot à dire et mettant davantage l’accent sur la réduction des coûts de fabrication.

Trois options pour le rôle de chef de la conception d’Apple – aucune bonne

Les initiés disent qu’il existe trois options pour nommer un nouveau responsable de la conception – mais toutes sont problématiques.

Nommez l’un des rares concepteurs de matériel de l’ère Ive restants

Donnez également à Alan Dye, responsable du logiciel, la responsabilité du matériel

Recruter en externe

Le candidat évident pour la première option serait Richard Howarth, mais il n’a pas réussi à faire la transition de designer à manager, et on ne sait pas s’il voudrait le changement de rôle. De plus, après 26 ans, il envisage peut-être de prendre sa retraite plus tôt que tard.

Donner le travail à Alan Dye aliénerait probablement les concepteurs de matériel, qui le considéreraient comme un étranger à leur équipe. Cela est particulièrement vrai étant donné que les équipes de conception matérielle et logicielle s’affrontent inévitablement de temps en temps, de sorte que sa nomination peut être ressentie.

De même, un candidat extérieur – par exemple, de Google ou de Microsoft – est considéré par beaucoup comme un non-partant.

Apple a eu du mal à intégrer les cadres de ses rivaux à des postes de direction. « Il faudrait que ce soit quelqu’un d’interne », a déclaré le membre de longue date du groupe de conception d’Apple. Faire venir quelqu’un d’une autre entreprise serait la « mort de l’équipe ».

Photo : R_R/Unsplash

