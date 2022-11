Le patron de Xbox Studios reconnaît que la roadmap du contenu de Halo Infinite « a échoué »

Le responsable de Xbox Game Studios, Matt Booty, a admis dans une récente interview que le plan de contenu original pour Halo Infinite « avait échoué » en raison de plusieurs facteurs. C’est ainsi que des médias tels que Polygon l’ont repris des déclarations du manager dans un récent épisode du podcast Friends Per Second de Skill Up, où des sujets tels que les revers survenus lors du processus de lancement de la dernière aventure du Master Chief sur le marché ont été abordés. Selon Booty lui-même, l’arrivée de Halo Infinite a souffert d’un bug décrit comme le « trébuchement classique du coureur sur la ligne d’arrivée », en plus de pointer du doigt d’autres facteurs tels que la pandémie, qui a causé des revers notables au sein de l’équipe de développement.

Halo Infinite et une roadmap de malheurs catastrophiques

Selon le chef de la division Microsoft, Halo Infinite a subi une série de revers qui ont entraîné des changements constants dans les plans initiaux de contenu post-lancement et qui ont causé tant de maux de tête au sein de la communauté Halo. « Un lancement de jeu n’est que le début. Il doit y avoir un plan de contenu. Notre plan de contenu n’a pas été à la hauteur », admet Booty.

Des déclarations qui pointent directement vers les plans frustrés après le lancement du titre sur les systèmes Xbox et PC. Et c’est que comme les joueurs de Halo Infinite le savent, la roadmap du titre a subi plusieurs changements de dernière minute qui ont affecté l’arrivée de nouveaux contenus promis depuis le début.

Comme le mode coopératif de la campagne, le mode écran partagé coopératif ou le mode Forge a subi plusieurs retards -le mode coopératif de la campagne arrive après presque un an sur le marché-, atteignant même le point d’annuler le mode écran partagé . Malgré tout, le responsable assure que ces derniers mois, il y a eu des changements dans la gestion de Halo Infinite et que de nouvelles mises à jour avec des améliorations et de nouveaux contenus arriveront bientôt.

Source | polygonal