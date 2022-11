Le prochain Monster Hunter sera un jeu mobile des créateurs de Call of Duty Mobile

Capcom a conclu un accord avec Timi Games (Tencent) pour développer un projet Monster Hunter pour les appareils mobiles. Le développeur, responsable de projets tels que Call of Duty Mobile ou Pokémon Unite, sera en charge d’adapter la marque aux besoins de la plateforme, afin qu’elle propose un système jouable conçu spécifiquement pour les téléphones mobiles.

La seule information qui a transpiré est que l’intention du studio est d’implémenter les mécanismes de chasse de Monster Hunter dans une structure jouable adaptée aux appareils mobiles, de sorte qu’il fera sûrement bon usage des fonctionnalités tactiles de l’écran.

Avec plus de 88 millions d’unités distribuées en septembre 2022, Monster Hunter est la deuxième saga Capcom la plus réussie après Resident Evil. Ces dernières années, notamment après la publication de Monster Hunter World, la marque s’est étendue bien au-delà des frontières japonaises et est devenue une saga de masse.

Collaboration entre Monster Hunter et Sonic

Sonic Frontiers, le nouvel opus mettant en vedette le hérisson bleu de SEGA, a commencé à explorer à toute vitesse le monde ouvert de son dernier jeu. À partir du 8 novembre, les joueurs sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch et PC ont la possibilité de se lancer dans l’aventure. Dans l’ensemble, la mascotte de l’entreprise recevra très prochainement Monster Hunter.

La vérité est que Capcom et SEGA collaborent sur un événement Monster Hunter qui débutera le 14 novembre et sera disponible dans Sonic Frontiers. En plus d’un mini-jeu exclusif, tous ceux qui participeront auront la chance de gagner de savoureuses récompenses sous forme de butin cosmétique. Vous pouvez lire toutes les informations officielles sur cette collaboration dans les news suivantes.

Monster Hunter Rise et son extension Subreak ont ​​été mis en vente sur Nintendo Switch, bien qu’il existe actuellement une version PC également.

Source | VGC