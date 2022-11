Tour d’horizon de Twitter : Elon Musk « seul » alors qu’il envisage de payer toute la plate-forme ; Suite

Un autre jour, un autre tour d’horizon de Twitter – allant d’un premier investisseur décrivant Elon Musk comme « seul et s’envolant » au propriétaire milliardaire envisageant de mettre l’ensemble de la plateforme Twitter derrière un mur de paiement.

Un ancien ingénieur principal de Twitter a également raconté comment l’entreprise voulait qu’il se conforme à une demande du transporteur pour suivre les emplacements des utilisateurs individuels depuis leur départ de la maison le matin jusqu’à partout où ils allaient pendant la journée…

Chris Sacca, premier investisseur et capital-risqueur de Twitter, a déclaré que Musk avait l’un des plus grands esprits qu’il ait connus, mais que le milliardaire est complètement seul maintenant parce qu’il n’a personne autour de lui qui ose dire la vérité au pouvoir.

Je connais Elon depuis longtemps. J’ai admiré sa pensée et son ambition. Sa capacité à noter et à remettre en question les hypothèses implicites dans le reste de notre réflexion est un type rare de génie que je n’ai vu que dans les plus grands esprits. Son succès à ce jour n’est pas un accident. Tesla est le monde positif […]

Mais Twitter ne va pas s’améliorer pour les utilisateurs, les annonceurs ne reviennent pas à grande échelle, et son énorme investissement ne va tout simplement pas porter ses fruits à moins qu’il n’y ait un véritable dialogue menant à des progrès et à une stabilité réfléchis. […]

Ce mec est seul. Il a beaucoup de « copains » et est la vie des fêtes et des dîners. Mais la dure vérité est qu’il est tout seul en ce moment et qu’il pilote ce […]

Je veux vraiment que ce truc marche. La seule façon dont je vois que cela se produise est que quelqu’un autour d’Elon puisse dire la vérité au pouvoir et compléter ses instincts audacieux et ambitieux avec une nuance désespérément nécessaire. Les humains ne sont pas des problèmes de mathématiques et de physique […]

Je ne peux pas rester assis et regarder un gars que j’admire depuis plus d’une décennie tâtonner cette opportunité, attiser plus de folie et probablement blesser un tas de gens dans le processus.