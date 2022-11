Nvidia devrait rebaptiser RTX 4080 12 Go annulé en RTX 4070 Ti pour le lancement de janvier

Moulin à rumeurs : avec l’arrivée du RTX 4080 la semaine prochaine, beaucoup se demandent ce qu’il est advenu de la version 12 Go de la carte que Nvidia a « lancé » le mois dernier à la suite des réactions négatives des consommateurs. Selon un leaker hardware régulier, le RTX 4080 12 Go débarquera en janvier avec un nouveau nom : le RTX 4070 Ti.

Comme vous vous en souviendrez, Nvidia a annoncé à la mi-octobre qu’il lancerait le RTX 4080 12 Go car il « n’était pas nommé correctement ». La société réagissait sans aucun doute au tollé suscité par la carte, qui avait 4 Go de VRAM en moins, 25 % de cœurs CUDA en moins et un bus mémoire plus étroit que le RTX 4080 16 Go.

Les caractéristiques du RTX 4080 12 Go le rapprochaient de ce qui aurait dû être un RTX 4070, mais il comportait un PDSF de 899 $, soit environ 400 $ de plus que le PDSF du RTX 3070 au lancement. Le tollé a conduit Nvidia à admettre que la carte devrait être renommée (et repensée, vraisemblablement).

Transformer le RTX 4080 12 Go en RTX 4070 laisserait un point d’interrogation sur le sort du RTX 4070 d’origine. Selon Kopite7kimi, prolifique spécialiste des fuites de hardware, Nvidia a contourné ce problème en appelant la carte non lancée RTX 4070 Ti, ce que beaucoup s’attendaient à ce qu’elle fasse.

Le RTX 4080 12 Go d’origine deviendra à la place le RTX 4070 Ti. – kopite7kimi (@kopite7kimi) 8 novembre 2022

Le RTX 4070 Ti devrait présenter toutes les caractéristiques d’origine du RTX 4080 12 Go, y compris le GPU AD104 complet et 7 680 cœurs CUDA. Ce que nous ne savons pas, c’est s’il restera avec le même prix de 899 $.

Le RTX 3070 Ti a été lancé avec un PDSF de 599 $, il est donc peu probable que facturer 300 $ de plus pour l’équivalent Lovelace plaise aux joueurs, en particulier en période d’incertitude économique où de nombreuses personnes évitent les achats coûteux.

Ensuite, il y a AMD. Team red a récemment dévoilé les Radeon RX 7900 XTX et RX 7900 XT, au prix de 999 $ et 899 $, respectivement. Leurs prix inférieurs, DisplayPort 2.1 et une meilleure efficacité énergétique constituent une combinaison convaincante, même pour les fans de Nvidia les plus ardents. Jensen Huang serait donc avisé de donner au RTX 3070 Ti un PDSF compétitif. Les rumeurs disent que nous le saurons en janvier, peut-être pendant le CES.

Si vous avez un œil sur un RTX 4080, préparez-vous à des niveaux de stock inférieurs à ceux du RTX 4090 lors du lancement du premier le 16 novembre.