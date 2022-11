Electronic Arts annule la saga Project Cars pour "concentrez-vous sur le renforcement de votre catalogue" des sports

Electronic Arts a déjà fait le premier pas contre le catalogue de marques Codemasters. Le studio britannique, qui fait partie de la structure de l’éditeur, ne développera plus de volets de la franchise Project Cars. Les employés concernés occuperont d’autres rôles, indique l’entreprise.

La nouvelle fait un bond après la fuite d’un mail interne reçu par ceux qui étaient impliqués jusqu’à présent dans la franchise. Le portail GamesIndustry.biz partage la déclaration d’un porte-parole d’EA : « Aujourd’hui, nous avons annoncé en interne une mise à jour de notre catalogue de permis de conduire. Après avoir évalué la prochaine tranche de Project Cars et son potentiel de croissance à long terme, nous avons pris la décision d’arrêter tout développement et investissement ultérieurs dans la franchise. »

Electronic Arts cherche à se concentrer sur le « renforcement » de son catalogue moteur

Malgré l’annulation complète de Project Cars, le même porte-parole révèle que ces changements visent à « renforcer » le catalogue des propriétés intellectuelles liées à la conduite, y compris les expériences en monde ouvert. Ils veulent également s’appuyer sur des « services en direct à long terme » qui « engagent les communautés mondiales ».

“El videojuego es el corazón del entretenimiento en deportes y conducción, y con los cambios de las expectativas de nuestros seguidores, reconocemos la necesidad de evolucionar nuestros juegos más allá de jugar en sí, ofreciendo experiencias para los fans para ver, crear y conectar con ses amis ».

Le développement de Project Cars 4 était un fait avéré. Ian Bell, PDG de Slightly Mad Studios, responsable de la saga au sein de l’organigramme de Codemasters, a partagé en 2020 que le quatrième opus serait « le simulateur le plus réaliste jamais réalisé ». Des promesses qui deux ans plus tard semblent ne jamais être tenues. Pour voir le dernier projet numéroté il faut remonter, encore une fois, à 2020. Project Cars 3 a perdu son identité de simulateur pour proposer une version beaucoup plus arcade et accessible. Vous pouvez lire notre analyse ici.

Source : GamesIndustry