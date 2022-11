Google publie Android 13 QPR1 Beta 3.1 pour les téléphones Pixel avec plusieurs correctifs

Aujourd’hui, Google a lancé deux mises à jour pour les téléphones Pixel, évidemment, il y a une mise à jour incrémentielle mensuelle, surnommée mise à jour de sécurité de novembre 2022. Alors que la deuxième mise à jour publiée aujourd’hui est la nouvelle version bêta du prochain Android 13 QPR1. Oui, si vous possédez un Pixel 4a ou un modèle plus récent, vous pouvez mettre à niveau votre Pixel vers la mise à jour Android 13 QPR1 beta 3.1. La version de ce mois-ci apporte le nouveau correctif de sécurité et corrige une grande liste de bugs, lisez la suite pour en savoir plus.

Google lance la nouvelle version bêta avec le numéro de version T1B3.221003.008, tout comme les mises à jour incrémentielles précédemment publiées, il nécessite un petit morceau de données pour le téléchargement. Il ne pèse que 45 Mo sur Pixel 7 Pro, vous pouvez donc rapidement mettre à jour votre téléphone avec le nouveau logiciel. La version de ce mois-ci apporte le correctif de sécurité mensuel de novembre 2022. Google a officiellement partagé les détails de la nouvelle version bêta sur le Sous-reddit bêta Android ainsi que sur le Site Web des développeurs Android.

Passant aux modifications, puis Google corrige une grande liste de problèmes avec cette version, vous pouvez consulter la liste complète des correctifs ici.

Correction d’un problème de plate-forme qui provoquait le blocage des applications lorsqu’elles utilisaient une MediaSession pour gérer les entrées des boutons de lecture multimédia matériels. (Numéro n° 251798994, n° 252665746, n° 251381423, n° 251513135, n° 255500998)

Correction de problèmes où les pilotes GPU d’un appareil provoquaient parfois le gel de l’interface utilisateur du système lors de l’utilisation normale de l’appareil.

Correction d’un problème où les téléphones Pixel affichaient parfois une notification incorrecte « Appel manqué » au lieu de « Appel répondu sur un autre appareil » lorsque l’appel était répondu à distance par Pixel Watch (en mode non connecté).

Correction d’un problème qui provoquait parfois le plantage de l’application Google Camera.

Correction d’un problème qui empêchait Google Assistant d’être activé par mot clé sur certains appareils.

Correction d’un problème qui empêchait les gestes basés sur le mouvement, tels que « Soulever pour vérifier le téléphone » ou « Flip to Shhh », de fonctionner sur certains appareils.

Correction d’un problème qui provoquait parfois l’affichage d’artefacts lors de l’enregistrement ou de la visualisation de vidéos sur certains appareils.

Correction d’un problème qui entraînait parfois le lancement lent de l’application Google Camera.

Correction d’un problème pour les appareils Pixel 6a qui provoquait parfois le blocage de CarrierSettings lors de l’insertion d’une carte SIM.

Correction de ce problème qui empêchait l’option « Aller au navigateur » dans la nuance de notification de fonctionner lors de l’utilisation d’une application instantanée.

Ainsi, si vous utilisez un téléphone Pixel fonctionnant sur la version bêta d’Android 13 QPR1 et que vous rencontrez l’un des problèmes répertoriés ci-dessus sur votre appareil, vous pouvez effectuer la mise à jour vers la version la plus récente. Si vous êtes sur Android 13 stable et que vous souhaitez mettre à jour la version trimestrielle de la plate-forme, vous pouvez participer au programme bêta, vous pouvez vous diriger vers le Programme bêta Android site Web et inscrivez-vous au programme bêta, une fois inscrit, vous pouvez mettre à jour votre téléphone avec la dernière version d’Android 13 QPR.

Vous pouvez également télécharger manuellement la mise à niveau de votre téléphone vers la version bêta, visitez cette page pour télécharger les images d’usine et cette page pour obtenir les fichiers OTA. Assurez-vous de faire une sauvegarde avant de télécharger le nouveau logiciel.

