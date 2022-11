Activision confirme un nouveau Call of Duty pour 2023, la suite de Modern Warfare 2 ?

Mess pour savoir si Call of Duty de l’année prochaine sera ou non un versement principal. Activision Blizzard a officiellement confirmé « une sortie complète », mais selon les sources du journaliste de Bloomberg Jason Schreier, le produit à venir en 2023 sera une extension payante pour Modern Warfare 2.

«Activision a hâte de poursuivre sur sa lancée actuelle en 2023, avec des plans pour l’année prochaine qui incluent les opérations en ligne les plus robustes de la franchise Call of Duty à ce jour, la prochaine version premium complète de la série à succès annuelle, et plus encore. des expériences de jeu. -play attrayant à travers le [distintas] plates-formes », a déclaré la société. Rien de plus concret n’a été annoncé pour le moment.

Schreier : C’est une extension payante

Selon Schreier, le titre de 2023 n’est pas un volet principal, mais une extension de Modern Warfare 2 : « Soyons clairs : le prochain titre, développé par Treyarch, sortira en 2024. Une extension premium sortira l’année prochaine ( moyennant paiement) de Modern Warfare 2 par Sledgehammer. Il est censé avoir beaucoup de contenu, donc c’est toujours comme ça à cause de ce qu’ils appellent une « version complète », mais c’est MWII. »

Call of Duty : Modern Warfare 2 est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC. Le jeu a déjà généré 1 milliard de dollars de revenus en seulement 10 jours. Vous pouvez lire notre analyse sur Netcost et écouter les réflexions de l’analyste sur Netcost (16×07).

Activision Blizzard attend toujours ce que les organisations internationales déterminent sur son acquisition par Microsoft. En l’absence de feu vert des régulateurs, ceux de Redmond ont assuré que leur intention était que Call of Duty continue d’être commercialisé sur les consoles PlayStation également. En fait, Phil Spencer, responsable de la division Xbox, a déclaré qu’il aimerait même se rendre sur Nintendo Switch.

Source | Jason Schreier, Activision Blizzard