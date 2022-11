La mise à jour Halide ajoute un zoom virtuel 2x pour les modèles iPhone 14 Pro

En septembre, la populaire application de caméra Halide a été mise à jour avec de nouvelles fonctionnalités qui tirent parti des caméras de l’iPhone 14 Pro. Maintenant, l’application a été mise à jour une fois de plus, cette fois avec une nouvelle option de zoom « virtuel » 2x pour les modèles d’iPhone 14 Pro.

Zoom 2x sur Halide pour iPhone 14 Pro

Grâce au nouveau capteur large de 48 mégapixels, l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max sont capables de prendre des photos avec un zoom numérique 2x sans perte de qualité. En effet, l’iPhone capture l’image en pleine résolution, puis la recadre en une photo de 12 mégapixels, qui correspond à la résolution des images ordinaires prises par l’iPhone.

Alors que cette fonctionnalité n’était auparavant disponible que dans l’application Appareil photo native d’Apple, Halide 2.10 ajoute la prise en charge du zoom « virtuel » 2x pour ceux qui possèdent des modèles d’iPhone 14 Pro. Halide a également ajouté une bascule à l’application qui permet aux utilisateurs de basculer rapidement entre les photos de 12 mégapixels et de 48 mégapixels.

Selon les notes de version, la mise à jour rend également l’application plus rapide et améliore la fiabilité de la fonction Image Rescue. Pour ceux qui ne sont pas familiers, cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de récupérer leurs photos prises avec Halide si iOS ne parvient pas à enregistrer les images pour une raison quelconque.

Aujourd’hui, nous sommes ravis de vous présenter Halide 2.10 – offrant un zoom 2 × intelligent à nos utilisateurs d’iPhone 14 Pro, ainsi que des mises à jour du mode Profondeur (focus peaking !), des accélérations et des correctifs tout autour. Halide 2.10 suit de près Halide 2.9, qui a amené votre application d’appareil photo préférée vers de nouveaux sommets avec la prise en charge de la capture de 48 mégapixels, la capture groupée de 12 MP, la capture HEIC de 48 mégapixels et plus encore !

La précédente mise à jour Halide permettait la capture de photos 48MP dans les codecs HEIC et JPEG, ce qui donne des fichiers beaucoup plus petits que ProRAW. Il a également ajouté la mise au point manuelle aux widgets de capture de profondeur et d’écran de verrouillage.

Vous pouvez télécharger Halide gratuitement sur l’App Store, bien que l’application nécessite un abonnement. Vous pouvez également acheter une licence à vie pour 59,99 $.

