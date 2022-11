Des chiffres récents montrent que les jeux sur PC ont doublé en trois ans au Japon et ne ralentissent pas

Vue d’ensemble : pendant des décennies, beaucoup ont considéré le marché des jeux sur PC comme une niche au Japon, un pays traditionnellement associé aux jeux d’arcade et de console. Alors que le PC est encore loin d’être dominant au Japon, des chiffres récents indiquent que plusieurs facteurs l’aident à se développer là-bas.

Une analyse récente des laboratoires de recherche japonais Kadokawa ASCII montre que les jeux sur PC ont considérablement augmenté au Japon au cours des dernières années. Le mobile est de loin le secteur le plus dominant du marché, mais le PC a récemment connu des changements notables.

De 2018 à 2021, le marché japonais des jeux sur PC a doublé de taille. Entre 2015 et 2021, le nombre de joueurs sur PC au Japon a augmenté de 45 %, passant de 11 millions à 16 millions sur une base totale d’utilisateurs de jeux de 22 millions. Le nombre d’utilisateurs jouant à des jeux exclusivement sur PC a également doublé, passant de 2,2 millions à 4,5 millions.

Les jeux de bureau ont longtemps été une niche au Japon, mais cela n’a pas toujours été le cas. Le pays avait un marché diversifié de titres PC au début des années 1980 sur des ordinateurs domestiques locaux comme le PC-8801, le Sharp X1 ou le FM-7. Les RPG japonais sont nés sur ces plates-formes avant de passer aux consoles qui sont devenues dominantes à la fin des années 80 et dans les années 90.

L’une des raisons probables pour lesquelles certains utilisateurs japonais se sont récemment tournés vers le PC est le manque de disponibilité de la console. Final Fantasy XVI sera exclusif à la PlayStation 5 pendant six mois. Les fans japonais supplient Square Enix de le publier sur Steam car, ironiquement, les PS5 sont encore très difficiles à obtenir au Japon bien que ce soit le pays d’origine de Sony. Pour certains, un PC de jeu décent (qui peut également servir d’ordinateur de travail à domicile) pourrait être plus accessible. En septembre, Valve a déclaré que le Japon pourrait avoir le marché des jeux PC à la croissance la plus rapide au monde.

Plusieurs autres facteurs stimulent également le marché japonais des jeux sur PC. Les nouveaux arrivants qui ont commencé à jouer pendant les fermetures pandémiques se sont naturellement tournés vers les ordinateurs. Plus de jeux de console japonais que jamais reçoivent désormais des versions PC. Valve a récemment amélioré le support japonais du client Steam et les services de jeux PC natifs japonais comme DMM se sont développés.

De plus, certains des jeux mobiles les plus populaires au Japon ont maintenant des versions PC. Le pays accepte également davantage les titres fabriqués à l’étranger, car les jeux les plus rémunérateurs sur Steam au Japon incluent Call of Duty: Modern Warfare II et Apex Legends. Plusieurs grands succès de jeu japonais récents, comme Final Fantasy XIV, ont vu leurs premiers lancements sur PC, poussant encore plus les chiffres.