Google déploie la mise à jour de sécurité de novembre 2022 pour les téléphones Pixel

Google vient de publier la mise à jour incrémentielle mensuelle pour les téléphones Pixel. La nouvelle mise à jour est mise en ligne pour tous les modèles éligibles, y compris les nouveaux Pixel 7 et Pixel 7 Pro. La mise à niveau incrémentielle de ce mois-ci renverse les téléphones Pixel avec quelques corrections de bugs, des améliorations et un nouveau correctif de sécurité mensuel. Si vous possédez un Pixel 4a ou un modèle plus récent, lisez la suite pour connaître tous les détails sur la dernière mise à jour logicielle.

La version de ce mois-ci résout le problème de consommation de la batterie sur le Pixel 6, le Pixel 6 Pro et le Pixel 6a. Alors que si vous possédez le nouveau Pixel 7 ou Pixel 7 Pro, la mise à jour vers cette version résoudra le problème d’affichage du scintillement vert, résoudra le problème de plantage de l’application Photos et apportera également des optimisations pour la consommation d’énergie de l’affichage.

Suivant les tendances précédentes, Google a officiellement partagé les notes de version et les détails de construction sur la page de support Pixel. Et selon les détails, la mise à jour est étiquetée avec TP1A.221105.002 pour les Pixel 4a, 4a 5G, Pixel 5, 5a 5G, Pixel 6, 6a et Pixel 6 Pro. Alors que les Pixel 7 et 7 Pro ont reçu la mise à jour avec le numéro de build TD1A.221105.001, si vous possédez le modèle verrouillé de Verizon aux États-Unis, la version du micrologiciel est TD1A.221105.003.

Jetons un coup d’œil aux notes de version fournies avec la nouvelle mise à jour.

Mise à jour Google Pixel de novembre 2022 – Nouveautés

La mise à jour de novembre 2022 comprend des corrections de bugs et des améliorations pour les utilisateurs de Pixel – voir ci-dessous pour plus de détails.

Batterie en charge Correction d’un problème entraînant une consommation d’énergie accrue lors de l’installation de certaines applications [Pixel 6, Pixel 6a, Pixel 6 Pro]

Affichage et graphiques Correction d’un problème provoquant occasionnellement un scintillement de l’affichage vert dans certaines conditions [Pixel 7 and Pixel 7 Pro] Optimisations de la consommation d’énergie de l’écran pour améliorer les performances thermiques dans certaines conditions [Pixel 7 and Pixel 7 Pro]

Système Correction d’un problème provoquant parfois le blocage de l’application Photos lors de l’utilisation de certaines fonctionnalités d’édition [Pixel 7 and Pixel 7 Pro]



Si vous possédez un Pixel 4a ou un modèle plus récent, vous pouvez mettre à jour votre téléphone vers la version la plus récente. La mise à jour se déroule de manière échelonnée, vous recevrez la notification OTA de mise à jour de novembre 2022 une fois disponible sur votre appareil, vous pouvez appuyer dessus et télécharger la mise à jour ou simplement vous rendre dans Paramètres > Système > Avancé > Mise à jour du système et installer le nouveau logiciel.

De plus, vous pouvez installer manuellement la mise à jour de novembre 2022 sur votre téléphone Google Pixel en téléchargeant la mise à jour. La photos d’usine et Fichiers OTA de la mise à jour de septembre sont déjà disponibles. Mais assurez-vous de faire une sauvegarde avant de télécharger le nouveau logiciel.

