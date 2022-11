pCloud Pass garde vos mots de passe sûrs et sécurisés, disponibles sur tous vos appareils

pCloud apporte le meilleur gestionnaire de mots de passe universel pour garder vos mots de passe en sécurité sur tous vos appareils, en utilisant pCloud Pass. Le célèbre service suisse de stockage en nuage pCloud est entré dans le domaine des gestionnaires de mots de passe avec une offre très convaincante. pCloud Pass a été lancé début octobre et a déjà rassemblé des dizaines de milliers d’utilisateurs.

Découvrez pCloud Pass aujourd’hui gratuitement et découvrez les fonctionnalités premium de pCloud Pass avec un essai gratuit de 30 jours. Mieux encore, c’est le seul gestionnaire de mots de passe cloud crypté qui offre un plan d’achat unique à vie. Et ce n’est qu’une des raisons pour lesquelles vous devriez utiliser pCloud Pass…

Contrairement aux gestionnaires de mots de passe traditionnels qui stockent vos mots de passe en texte brut, pCloud Pass utilise un cryptage de niveau militaire pour stocker vos mots de passe de la manière la plus sécurisée possible.

De plus, votre sécurité sur tous les sites Web que vous utilisez est renforcée lorsque vous utilisez un gestionnaire de mots de passe, car vous pouvez utiliser des mots de passe forts pour tous vos comptes – des mots de passe longs avec un fouillis de lettres, de chiffres et de symboles – car le gestionnaire de mots de passe fait le travail de mémorisation leur.

Tout ce que vous avez à faire est de vous souvenir d’un seul mot de passe principal pour déverrouiller pCloud Pass – et de le laisser gérer le reste. Avec son approche de confidentialité sans connaissance, toutes vos données sont cryptées avant de il quitte votre appareil. Vos données stockées ne peuvent être déchiffrées qu’avec votre mot de passe principal — même pCloud ne peut pas voir vos informations privées.

Sous le couvert, pCloud Pass utilise des algorithmes complexes et sécurisés. Mais pour vous, l’utilisateur, l’expérience ne pourrait pas être plus simple. Lorsqu’il est temps d’accéder à un site Web, pCloud Pass vous permet de vous connecter instantanément en un seul clic.

pCloud Pass propose des applications natives pour tous les principaux systèmes d’exploitation et des extensions pour tous les principaux navigateurs. Quels que soient les appareils que vous utilisez ou leur nombre, vous pouvez faire confiance à pCloud pour gérer en toute sécurité toutes vos connexions.

Les lecteurs de Netcost-security.fr vont adorer le magnifique client pCloud Pass pour Mac, avec son interface blanche simple à utiliser. Chaque mot de passe est associé à l’icône du site Web et au nom d’utilisateur correspondants, de sorte que vous pouvez numériser et sélectionner rapidement ce que vous recherchez – ou trouver des éléments plus tard avec la recherche intégrée. En plus des mots de passe, vous pouvez stocker en toute sécurité les détails de la carte de paiement ou d’autres notes privées, le tout en un seul endroit.

pCloud Pass pour iOS (ou Android) apporte une expérience mobile optimisée. Tout ce dont vous avez besoin pour gérer les mots de passe et les informations d’identification de votre compte est disponible en quelques clics. Avec pCloud Pass pour mobile, c’est encore plus facile car vous n’avez pas besoin de saisir votre mot de passe principal à chaque fois – utilisez la biométrie Face ID ou Touch ID pour entrer rapidement.

Et pCloud Pass pour mobile s’intègre au remplissage automatique du système, de sorte que les suggestions de mot de passe de pCloud Pass apparaissent automatiquement dans la barre QuickType sur le clavier système natif.

Sur ordinateur, téléchargez dès aujourd’hui l’extension de navigateur pCloud Pass dans Google Chrome, Firefox, Brave et Microsoft Edge et obtenez le remplissage automatique pCloud Pass directement dans votre navigateur Web. La prise en charge de Safari sur iOS et macOS sera bientôt disponible.

Comment obtenir pCloud Pass

Commencez à utiliser pCloud Pass gratuitement ici sur un seul appareil. (Si vous stockez actuellement vos mots de passe ailleurs, vous pouvez facilement importer tous vos mots de passe à partir de gestionnaires de mots de passe populaires comme 1Password, LastPass et plus.)

Pour utiliser pCloud Pass sur un nombre illimité d’appareils, choisissez un forfait payant. Vous pouvez obtenir pCloud Pass Premium avec un abonnement mensuel ou annuel peu coûteux.

Si vous n’aimez pas l’idée d’ajouter un paiement récurrent supplémentaire à vos dépenses, pCloud Pass est le seul gestionnaire de mots de passe cloud à proposer une option d’achat unique à vie. La durée de vie vous permet d’acheter toutes les fonctionnalités de pCloud Pass sur un nombre illimité d’appareils pour un montant forfaitaire unique.

Essayez tout ce que pCloud Pass a à offrir avec un essai gratuit de 30 jours de pCloud Pass Premium.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :