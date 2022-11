Tim Berners-Lee : veuillez ignorer les absurdités du Web3. L’avenir est solide

Tourné vers l’avenir : Le créateur du World Wide Web a désavoué Web3 comme l’avenir de l’application Internet la plus réussie et la plus populaire. Il propose Solid, un nouvel effort décentralisé non basé sur la blockchain, comme une solution possible aux problèmes auxquels le Web est actuellement confronté.

Tim Berners-Lee est surtout connu comme le créateur du World Wide Web, et il essaie toujours d’améliorer sa création au-delà de son état actuel. L’avenir du web imaginé par l’informaticien britannique ne ressemble pourtant pas à ce que les marketeurs et startups tentent de vendre sous le nom d’utopie décentralisée « Web3 ».

Également connu sous le nom de Web 3.0, Web3 décrit une future version hypothétique du World Wide Web incorporant des éléments tels que la décentralisation, la blockchain et les transactions numériques basées sur des jetons, dans le but de créer une plate-forme Web plus démocratique où les entreprises Big Tech comme Google, Amazon, Facebook et Microsoft ne détient pas toutes les données et tous les contenus en otage.

Selon Tim Berners-Lee, cependant, le Web3 n’est pas du tout le Web : s’exprimant lors de la conférence Web Summit qui s’est tenue récemment à Lisbonne, l’informaticien et chef du World Wide Web Consortium (W3C) a déclaré qu’il était important de clarifier le sens des mots afin de discuter de l’impact des nouvelles technologies. « Vous devez comprendre ce que signifient réellement les termes dont nous discutons, au-delà des mots à la mode », a déclaré Berners-Lee.

« Les protocoles de la blockchain sont trop lents, trop chers et trop publics », selon Berners-Lee

« C’est dommage que le nom Web3 réel ait été pris par les gens d’Ethereum pour ce qu’ils font avec la blockchain », a déclaré le technologue, car dans sa vision, la blockchain n’est pas la solution aux problèmes auxquels le Web moderne est confronté en ce moment. .

La technologie des registres distribués utilisée pour vérifier les transactions en crypto-monnaies comme Bitcoin est une solution constamment à la recherche d’un problème à résoudre, et selon Berners-Lee, elle continuera d’être sans importance pour l’avenir du Web comme pour l’avenir du monde d’aujourd’hui.

Les protocoles de la blockchain sont trop lents, trop chers et trop publics, a déclaré Berners-Lee, tandis que les magasins de données personnelles doivent être rapides, bon marché et privés. Web3 ne démocratisera pas l’accès aux données et aux connaissances par Internet, mais il existe une alternative de conception « Web 3.0 » sur laquelle il travaille actuellement avec sa startup Inrupt. Son nom est Solid, et il évite complètement d’utiliser la technologie dérivée de la blockchain.

Solid est un projet de décentralisation Web qui vise à changer radicalement la façon dont les applications Web fonctionnent aujourd’hui, guidé par un principe de confidentialité dès la conception et mettant la propriété des données entre les mains des utilisateurs loin des centres de données centralisés Big Tech.

Solid utilise plusieurs « astuces » pour mettre en œuvre une sorte de réseau de décentralisation qui va au-delà des modèles actuels comme BitTorrent, en utilisant une fonctionnalité globale de « single sign-on » qui permet à quiconque de se connecter de n’importe où, ou des identifiants de connexion qui permettent aux utilisateurs de partager leurs données avec les autres. De plus, une « API universelle commune » permettra aux applications d’extraire des données de n’importe quelle source sur l’ensemble de la plate-forme Solid.