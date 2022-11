Test des écouteurs Sennheiser Momentum 3 : quand la qualité sonore et le style comptent le plus

Cet automne a vu les trois écosystèmes de smartphones lancer de nouveaux écouteurs phares avec Apple, Google et Samsung, proposant tous certaines des offres les plus convaincantes à ce jour. Mais pour quelque chose d’un peu plus élégant et indépendant de la plate-forme, Sennhesier applique son approche audiophile habituelle aux écouteurs Momentum 3 récemment sortis. Offrant une approche différente, l’étui de chargement enveloppé de tissu est complété par certaines caractéristiques notables que nous examinons ci-dessous.

Socket en main des écouteurs Sennheiser Momentum 3

Toute l’histoire des derniers écouteurs Sennheiser consiste à briser le moule. Ce sentiment comporte à la fois des avantages et des inconvénients, mais offre finalement une paire de bourgeons qui sont beaucoup plus uniques que vous ne trouverez ailleurs sur le marché, en particulier si l’on considère les goûts d’autres grands acteurs de l’espace.

De loin, la plus remarquable de ces caractéristiques et inclusions est le boîtier de charge, qui est instantanément désigné par la conception recouverte de tissu. Toujours très portable, la construction est loin d’être le plus petit design (form factor) et est en fait beaucoup plus volumineuse que la plupart des suspects habituels. Bien qu’il s’agisse vraiment de styles réels, car la conception du tissu est agréable à la main et est encore meilleure dans une industrie et le plastique brillant est la norme.

Cette taille plus grande n’offre malheureusement aucune caractéristique unique en dehors de l’esthétique. Ses 21 heures de batterie supplémentaire pour les oreillettes sont à la hauteur des spécifications sur papier pour un, mais elles ne sont pas non plus si impressionnantes par rapport à certains des meilleurs concurrents. Avec 28 heures au total, ces écouteurs Sennheiser Momentum 3 sont certainement solides en soi, mais ne tirent pas le meilleur parti du design (form factor) plus grand.

Cette construction haut de gamme se poursuit également jusqu’aux écouteurs eux-mêmes, qui dans ce cas identifient une approche plus rationalisée que les écouteurs typiques de style tige. Sennheiser adopte le design habituel des embouts en silicone, dont plusieurs tailles différentes sont incluses dans la boîte. Personnellement, j’ai trouvé qu’il était un peu plus difficile d’obtenir le bon ajustement qu’avec d’autres écouteurs, mais une fois que j’ai réglé cela, j’ai trouvé l’expérience d’écoute assez confortable.

L’un de mes aspects préférés des écouteurs eux-mêmes sont les commandes tactiles intégrées, qui sont non seulement beaucoup plus intuitives que la plupart des concurrents, mais également plus réactives. Les pavés tactiles de l’un ou l’autre des écouteurs Sennheiser Momentum 3 sont assez fiables pour tout, de la pause ou de la reprise des pistes au réglage du volume, etc.

En ce qui concerne le son réel du Momentum 3, Sennheiser applique ses spécialités habituelles pour en faire certains des meilleurs écouteurs du marché. Hors de la boîte, les réglages de mixage et d’égalisation sont déjà assez solides, avec un bon mélange de voix claires et d’aigus distincts qui ne sont pas brouillés par les basses et les graves. L’une des prétentions habituelles de Sennheiser à la renommée est son excellent casque supra-auriculaire, et la dernière paire de véritables écouteurs sans fil capture une grande partie de la même concentration.

L’ANC, d’autre part, est solide, mais pas aussi important qu’une fonctionnalité remarquable. Ne vous méprenez pas, l’annulation active du bruit est assez facile pour gérer les voyages en avion tout en bloquant confortablement le gémissement des moteurs et les cris des enfants. Ce n’est tout simplement pas aussi performant que certaines autres options, mais c’est certainement l’une des applications les plus puissantes de la fonctionnalité sur le marché. Apple a peut-être encore les meilleurs écouteurs ANC du marché, mais Sennheiser n’est au moins pas trop loin derrière.

Socket de Netcost-security.fr

Le verdict final ici pour le dernier né de Sennheiser est que les Momentum 3 sont aussi uniques que les écouteurs que vous trouverez sur le marché ces jours-ci. Ce ne sont peut-être pas les meilleures offres de leur catégorie pour une catégorie spécifique, mais elles brisent le moule d’un marché qui regorge plus ou moins de la même chose. Le boîtier est peut-être plus volumineux que les autres, mais il a un look distinct qui est soutenu par toutes les technologies que vous vous attendez à trouver. Sans oublier, certains des meilleurs réglages sur une paire de véritables écouteurs sans fil.

Tout cela en ferait une recommandation facile, s’il n’y avait pas le prix. Pointant à un 250 $ PDSF, ceux qui apprécieront réellement les éléments les plus premium pourraient plutôt opter pour AirPods Pro 2 ou Pixel Buds Pro et profiter d’une expérience plus spécifique à la plate-forme. Même en vente actuellement pour un peu moins cher, le marché cible de ces derniers est plus petit que jamais. Mais si vous recherchez une paire d’écouteurs qui est tout sauf vos écouteurs moyens, le Sennheiser Momentum 3 correspond à sa nouvelle forme avec autant de fonctions. Surtout si vous êtes déjà fan des canettes Sennheiser à dos ouvert et que vous souhaitez une expérience similaire avec une paire de véritables écouteurs sans fil, ne cherchez pas plus loin que la dernière expérience sans fil de la marque.

Abonnez-vous à la chaîne YouTube Netcost-security.fr pour toutes les dernières vidéos, critiques et plus encore !