Le nouveau Mass Effect partage un concept art qui fait allusion au retour d’une faction familière

Le 7 novembre est marqué sur le calendrier annuel des amoureux de Mass Effect. Le soi-disant N7Day célèbre l’énorme franchise BioWare avec la communauté. Les vacances de 2022 se sont concentrées sur les talents qui ont rejoint l’équipe de développement du nouvel opus, ainsi que sur un nouvel art conceptuel qui suggère le retour d’une faction importante.

Dans la vidéo que vous pouvez voir sous ce paragraphe, cette nouvelle information est montrée en mouvement. Il montre à quoi ressemble un nouveau relais de masse en construction sur une planète qui nous est inconnue. Les initiales de cette pièce, MR7, sont peintes dans une couleur noire et orange, ce qui indique le retour de Cerbère… ou du moins de certaines troupes qui prennent le relais.

De nouveaux talents rejoignent Mass Effect

Le nouvel opus de la saga, dont le nom n’a pas encore été révélé, rassemble de nouveaux talents dans leur quête pour rendre le meilleur jeu possible. Nous parlons de Mike Gamble (directeur de projet), Danielle Enns (directrice principale du développement), Mary DeMarle (directrice principale de la narration) et Parrish Ley (directrice créative de la franchise).

Le nom de Mary DeMarle sera familier à de nombreux fans d’Eidos Montréal : elle a été directrice de la narration pour des œuvres telles que Les Gardiens de la Galaxie de Marvel et Deus Ex : Mankind Divided, tandis que sur Deus Ex : Human Revolution, elle a travaillé en tant que responsable du scénario et de la conception narrative. . .

« Depuis la dernière fois que nous avons parlé du prochain Mass Effect, le développement de la pré-production se déroule très bien », commence l’équipe dans une entrée sur son site officiel. « Réunissant à la fois des vétérans de la franchise et d’incroyables nouveaux talents, l’équipe n’a cessé de croître. Ils travaillent dur pour créer de nouveaux personnages et lieux que vous allez adorer, ainsi que pour revisiter bon nombre de ceux que vous connaissez déjà. » Ils concluent en « souhaitant » pouvoir partager plus de données publiquement, mais il reste encore un long chemin à parcourir.

Source : Bioware